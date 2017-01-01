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Bartın Defterdarlığından yapılandırma uyarısı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:43
Bartın Defterdarlığından yapılandırma uyarısı
Bartın Defterdarlığından yapılandırma uyarısı

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Defterdarı Muhammed Osman Şener, 6736 sayılı kanunla ilgili taksit süresi uyarısında bulundu.
Bartın Defterdarı Muhammed Osman Şener, 6736 sayılı kanunla ilgili basın toplantısı düzenledi. Makam odasında gerçekleştirilen toplantıda Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Nurgün Eser ve Vergi Dairesi Gelir Müdür Vekili Doğan Aydoğan da hazır bulundu. Şener, 19 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunundan yararlananların ilk iki taksitlerini en geç 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri gerektiğini vurguladı.
Toplantıda konuşan Şener, "6736 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır. Zira 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerekir" dedi.
(AY-GY-Y)

17.05.2017 17:43:07 TSI
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