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Samsun'da "Bölge Yerel Basın Mensupları Buluşması" yapılacak



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Samsun'da "Bölge Yerel Basın Mensupları Buluşması" gerçekleştirilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Samsun İl Müdürü Mücahit Taşkın, "20 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan ve Samsun Valisi İbrahim Şahin'in açılışını yapacağı toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusf Ziya Yılmaz, Ajans, TRT, BYEGM, RTÜK, Basın İlan Kurumu (BİK) temsilcileri ile iletişim fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri yer alacak. Toplantıda, kamu basın kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler, kurumsal deneyimleri ve iletişim alanındaki gelişmeleri yerel medya mensuplarıyla paylaşacak. Samsun Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda yapılacak toplantı, Bafra ilçesi Kuş Cenneti gezisi ile son bulacak" dedi.

(ŞB-SLH-Y)



17.05.2017 17:45:56 TSI

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