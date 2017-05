YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 21 dönümlük Türk bayrağının yeniden boyanmasına başlandı

21 dönümlük Türk bayrağının yeniden boyanmasına başlandı



Hasan Çetin

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde geçen yıl 21 dönüm 600 metrekare arazi üzerinde yapımı gerçekleştirilen Türkiye'nin zemindeki en büyük Türk bayrağının yeniden boyanmasına başlandı.

Mayıs 2012 tarihinde Mut Kaymakamlığı ile Mut Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkiinde 180x120 metre ebadında 21 dönüm 600 metrekarelik arazi üzerine yapılan Türkiye'nin en büyük Türk bayrağının rengi aşırı sıcaklar nedeniyle soldu. Bunun üzerine Mut Belediyesi, bayrağın yeniden boyanması için harekete geçti. Boyama işleminde kullanılacak. 3.5 ton boyayı Mersin Büyükşehir Belediyesi karşılarken işçilik ücretini de Mut Belediyesi karşılayacak.



"Bayrağımız bizim onurumuz"

Bayrağın boyanması için çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nebi yılmaz, "Bizim onurumuz olan ay yıldızlı bayrağımız şehitlerimizin kanıyla rengini almıştır. İlçemdeki her insanımızı, bu vatanın bir neferi, bir hizmetkarı olarak görüyorum. İlçemdeki her insan, bu vatan için fedakarca yüreğini ortaya koyan bir yapıdadır. Milliyetçiliğin, ülkene, insanına hizmet etmeyle belli olduğunu biliyoruz. Buna göre değerlendirme yapıyoruz. Biz bayrağımızı ağızlara sakız değil, başımızın tacı yapıyoruz. Ülkemize, insanımıza aşkla hizmet ettiğimiz gibi Türkiye'nin en büyük bayrağının da bakımlarını yaparız, yapmaya da devam edeceğiz. Her yıl 30–40 bin lira harcanarak bakımı ve boyası yapılan bayrağımıza bu yıl 7 bin liralık bir masrafla bakımını yaptırmış olacağız. Allahın izniyle en kısa zamanda çalışmalar bitirilecek" dedi.

Sarıtaş mevkiinde yamaç arazideki Türk bayrağının olduğu alanda önce otların temizliği gerçekleştirildi. Daha sonra ise makine yardımıyla boyanmasına başlandı.

