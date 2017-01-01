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Turgutlu'da 46 milyonluk dev yatırım törenle açıldı



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Turgutlu'yu atıksu kirliliğinden kurtaracak 46 milyonluk yatırımı Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi, görkemli bir törenle açıldı.

MASKİ, daha temiz bir Manisa inşa etme yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. MASKİ tarafından Turgutlu'ya kazandırılan ve ilçedeki atıksu kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçecek olan atıksu arıtma tesisinin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 61 mahallesi ve 150 bini aşan nüfusuyla Manisa'nın gelişen ilçelerinden olan Turgutlu'nun en büyük maliyetli yatırımının hayata geçirildiğini belirtti. Atıksu Arıtma Tesisi'nin Gediz Havzası'nın can simidi niteliğinde olduğunu söyleyen Başkan Şirin, çevreye zarar vermeden modern bir şehir yaratma yolunda büyük bir adım olan tesisle sürdürülebilir yaşama büyük katkı sağlanacağını ifade etti. Bu tesis sayesinde Turgutlu'nun geleceğinin emin ellerde olduğunu vurgulayan Şirin, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün iyi ve etkin atıksu yönetimiyle çevreye zarar vermeksizin suyumuzu, kaynaklarımızı ve doğamızı koruyoruz. Bu önemli yatırımın mimarı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun yönetimindeki MASKİ'ye teşekkürü borç biliyorum. İlçemizdeki diğer altyapı çalışmaları noktasında da MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte önemli dönüşümlere imza atıyor; altyapı sıkıntılarını halının altına süpürmek yerine, sorunların kararlılıkla üzerine giderek çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.



"Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz"

Başkan Şirin'in ardından kürsüye Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün davet edildi. Temiz bir Manisa, temiz bir Gediz, temiz bir gelecek için hayata geçirilen çevreci tesislerden birini Turgutlu'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Ergün, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte çevresel yatırımlara önem verdiklerini ifade etti. Seçim çalışmaları esnasında daha temiz bir çevre için yatırım sözü verdiklerini ve bu sözleri bir bir yerine getiriyor olduklarını belirten Başkan Ergün, "Gelişmiş sanayisiyle Manisa merkezi olduğu gibi, Turgutlu ilçemiz de hızla göç alan yerleşim yerlerimizden bir tanesi. Artan nüfusla birlikte yeni konut alanları, yeni sosyal donatı alanları gibi insan odaklı çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Bunlar işin görünen kısmındaki ihtiyaçları. Artan nüfusun içme suyu, kanalizasyon, evsel atıklarının doğru bir şekilde toplanması, yaşadıkları çevrenin temiz olması gibi etkenler de, en az konut ve barınma ihtiyacı kadar önemli ve olmazsa olmazlardan. Bu noktada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hızla projeler ürettik ve bu projelerimizi birer birer hayata geçirmeye başladık" dedi.

Dünyada su kaynaklarının hızla azaldığı ve bu kaynaklar arasında içilebilir kalitede olan su kaynaklarının da azalarak tükenme noktasına geldiğini ifade eden Başkan Ergün, var olan su kaynaklarının kirletilmemesi ve bu kaynakların daha verimli kullanılması için atık suların arıtılarak doğaya geri kazandırılmasının önemine de değindi. Başkan Ergün, "Manisamız genelindeki atıksuların sağlıklı şekilde arıtılabilmesi için MASKİ Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarımızla hızla proje çalışmaları yaptık. Manisa merkez, Gördes, Soma ve bugün açılışını yapıyor olduğumuz Turgutlu ilçemizde atık su arıtma tesislerinin inşaatlarına başladık. Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin nezdinde birlikte çalıştığımız Salihli, Kula, Selendi, Alaşehir, Sarıgöl belediye başkanlarımızla ortak bir sloganımız var. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için atıksuların bereketli ovalarımızı sulayan Gediz Nehri'ni ve Bakırçay'ı kirletmemesi için bu tesisler oldukça önemli. Bu bilinçle hareket eden belediye başkanları olarak Manisamıza bu önemli çevresel yatırımları kazandırıyoruz" dedi.



"46 milyon liralık çevreci yatırım"

Tesisin teknik özellikleri ve kapasitesiyle ilgili de bilgi veren Başkan Ergün, "Çevre dostu tesisimiz 165 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek. Tesisimizde günlük 33 bin metreküp atıksu arıtılacak. Bu tür tesisler maliyet açısından oldukça yüksek maliyeti olan tesisler. Turgutlu atıksu arıtma tesisimizin de toplam yatırım maliyeti 46 milyon 950 bin 679 Liradır. Ne kadar yüksek maliyetli olursa olsun, çevremizi yitirmektense, paramızı bu tür önemli şeylere harcamak çok daha önemlidir diye düşünüyorum. Tesisimizde ayrıca yıllık 7 bin ton kapasiteli Solar Çamur Kurutma Ünitesi de mevcut. Tesis birinci kademede 2026 yılına kadar hizmet verecek. İlave ünitelerle birlikte 2046 yılına kadar sorunsuz çalışacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e hediye takdiminde bulundu. Turgutlu Çevre Platformu, Yaşam Derneği ve Ziraat Odası da Başkan Ergün'e hizmetleri dolayısıyla çiçek verdi. Sonrasında sahneye davet edilen protokol üyeleri, tesisin hayırlı olması için edilen duanın ardından, büyük bir coşkuyla tesisin açılış kurdelesini kestiler.



Başkan Ergün, tesisi gezdi

Törenin ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler, atıksuyun arıtılma süreci boyunca tabi tutulacağı üniteleri tek tek gezerek, tesiste incelemelerde bulundu. Öncelikle tesisin işleyişinin 7/24 kontrol edildiği SCADA sistem odasını inceleyen Başkan Ergün, ardından tesise su alımı gerçekleştirilen ızgaraları ve aneorobik havuzları dolaştı. Dev tesisin görkemli açılışı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

46 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edilen çevre dostu tesisin açılış törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, MHP İlçe Başkanı Orhan Sayer, CHP İlçe Başkanı Erk Kayabaş, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Cemal Gürefe, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

(İU-ÖND-Y)



17.05.2017 18:49:13 TSI

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