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Niğde Beldiyespor yeni teknik direktörünü buldu



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Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Niğde Belediyespor yeni teknik direktörünü buldu.

206-2017 lig sonunda Eser Kardeşler ile yollarını ayıran Niğde Belediyespor'da yola devam edecek isim belli oldu. Kırmız lacivertlilerin başına 4 yıldır ikinci lig tercübesi olan ve Nazilli Belediyespor'da geçen sezonda play off'u az bir farkla kaçıran Ahmet Kazım Ertem getirildi.

Niğde Belediyespor yönetimi, yeni sezonda Ahmet Kazım Ertem ile çalışacaklarını belirtti.

(MB-YE-SK)



18.05.2017 08:43:34 TSI

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