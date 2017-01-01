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Başkan Uysal "Ereğli'nin gelecek 50 yılına yatırım yapıyoruz"



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin gelecek 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak olan 3 bin metreküplük su deposu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Kirmanlı Mahallesinde 3 bin metreküplük su deposu inşaatında çalışmalar sürüyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin gelecek 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak olan su deposunda gelinen son durumu yerinde inceledi. Beraberinde başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte alanda incelemelerde bulunan Başkan Uysal, çalışan işçilere gösterdikleri gayret için teşekkür etti.

Kdz. Ereğli'nin memba kalitesinde bir suya kavuşması için az bir zaman kaldığını belirten Başkan Hüseyin Uysal açıklamasında "Kaneriağzında ve TED Koleji yanındaki bağlantı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bu çalışmaları yaparken aynı zamanda asbestli boruları da değiştiriyoruz. Kirmanlı'daki ana su depomuzu da yeniliyoruz. İlçemizin yarınlarında yaşayacağı sorunları bugünden çözmek için harekete geçtik ve ilçemizin bir 50 yıl ihtiyacını karşılayacak olan 3 bin metreküplük su deposu inşaatına başladık. 2 ay gibi zaman içinde su depomuz da bitmiş olacak" dedi.

Başkan Uysal katkıları nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar'a, DSİ Kastamonu Bölge Müdürü Sait Umucu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

(VK-SÖ-Y)



18.05.2017 10:07:58 TSI

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