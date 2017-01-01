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Tuşba Belediyesi ekibinden büyük başarı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Folklor Ekibi, 2017 bölge elemelerinde 10 il arasından birinci oldu.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Tuşba Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Folklor Ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında bulunan ve 'Uyuşturucuya Karşıyız Halk Oyunlarına Bağımlıyız' sloganıyla yürütülen bölge yarışmalarına katılarak üstün başarı elde etti. Tuşba Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Folklor Ekibi, 10 ilin katıldığı bölge elemlerinden, yıldızlar kategorilerinde yarıştı. Yıldızlar geleneksel düzenlemeli dalda bölge birinciliği alarak, Yalova'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. 2017 yılı içerisinde önce Van il birinciliğini elde eden Tuşba Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Folklor Ekibi, ardından bölgeler arası finallere katılarak bölge birincisi oldu. Bölge finallerinde elde ettikleri başarı ile Türkiye finalleri için Yalova'ya giderek Van'ı ve bölgeyi temsil edecekler.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi; "Çocuklarımızın bu başarısından dolayı gerçekten çok duygulandım, çok mutlu oldum. Yeni kurulan bir belediyenin yeni bir kulüp olarak iki yıldır hem il hem de bölgede bu başarılarından dolayı çocuklarımızı ve çalışanlarımızı üstün gayret ve başarılarından dolayı tebrik ederiz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz gerek maddi, gerek ise manevi olarak her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındadır. Bizler Tuşba Belediyesi olarak her daim tüm imkânlarımızı seferber etmeye hazırız. Eğitime, bilime, spora, sanata ve kültüre tam destek düsturu ile yola çıktık ve yüz binler hamd ve sena Rabbimize olsun bu alanlarda mahcup olmuyor ve hep muvaffak oluyoruz. Tuşba Belediyesi olarak sadece folklor değil, diğer spor alanlarında da bu güzel başarıları bölgemize ve Tuşba'mıza kazandırmaya gayret göstereceğiz. Bu konuda başta Spor Kulübü Başkanımız Yaşar Şalem'e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz M. Nuri Bekiroğlu ve spor sorumlumuz Erdal Özşener'e katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. Yeni kulüp olmamıza rağmen tüm gayretleri ile bize bu güzel başarıları kazandıran tüm çocuklarımızı tebrik eder, eğitmen ve öğretmenlerimize de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



18.05.2017 10:37:51 TSI

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