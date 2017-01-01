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İletişim fakültesi öğrencileri derste öğrendiklerini sahada uyguladı



(Fotoğraflı)



İsmail Bulut

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri derste gördüklerini bire bir sahada uygulama fırsatı buldu.

SÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencileri Kısa Film dersi kapsamında derste öğrendikleri kamera, ses ve ışık gibi konuları sahada bire bir uygulayarak pratik kazandı.

Derste öğrenilen konuları sahada uygulamanın önemine değinen SÜ Öğretim Görevlisi Kadir Yalçın, "Kısa Film, senaryo dersleri kapsamında derste gördükleri kısa film çekimleriyle ilgili farklı dış mekanlarda uygulama prosedürleriyle beraber hem kamera çekim tekniği açısından hem de ses açısından uygulamalı bir teknik gezisini öğrencilerle birlikte gerçekleştirdik. Öğrenciler, arazi bölgesinde uygulamalı eğitime katıldıkları için tecrübelerini arttırmış oldular" dedi.



"Öğrencilerini aldıkları kuramsal eğitimlerini pekiştirmek amacıyla uygulama alanlarına çıkarıyoruz"

SÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ruhi Gül ise, "Etkinliğimiz 12. yılında. Biz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencilerini aldıkları kuramsal eğitimlerini pekiştirmek amacıyla uygulama alanlarına çıkarıyoruz. Aynı zamanda sponsorluğumuzu Sarayönü Belediyesi üstlendi. Öğrencilerimizi alana getirerek ses bölümünden, kamera çekim ve aydınlatma ile senaryo bölümünden hocalarımızı getirerek öğrencilerimize kısa film sahnelerini burada planlamalarını ve çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda 12. yılında bu etkinliğin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına denk gelmesi de etkinliğimize ayrı bir güzellik katıyor. Daha önceki yıllarda yapılan etkinliklerde olan pek çok öğrencimiz, gerek ajanslarda, televizyonlarda, sinemada çok aktif olarak görev yapıyorlar şu anda. O yüzden öğrencilere uygulamalı eğitimin etkili olabilmesi için bu programı düzenledik" ifadelerini kullandı.

Sarayönü Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, SÜ Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can, Uzm. Dr. Ramiz Gökbudak, Öğretim Görevlileri Ruhi Gül, Kadir Yalçın ve öğrenciler katıldı.

(İB-AH-Y)



18.05.2017 10:47:53 TSI

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