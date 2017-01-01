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Seydişehir'de huzurlu sokak projesi başlatıldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, sokakta çalıştırılan, dilenen ve dilendirilen çocuklara, yaşlılara, engellilere ve parklarda yatan şahıslara yönelik ''Huzurlu Sokaklar Projesini" başlattı.

Proje kapsamında oluşturulan Huzurlu Sokaklar projesinde Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydişehir Belediyesi Zabıtası, Seydişehir Sağlık Müdürlüğü ekipleri yer aldı. Uygulama Seydişehir'de belirlenen saatler çerçevesinde uygulamaya geçirilecek. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, projenin asıl amacının çocukların sokakta dilenmesine, çalışmasına engel olmak ve sokak tehlikelerinden, risklerinden korumak olduğunu, ayrıca onları aracı olarak kullanarak diğer insanlara da gerekli yaptırımları uygulayabilmek olduğunu ifade etti.

(AH-Y)



18.05.2017 10:54:12 TSI

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