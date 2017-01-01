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Gençlik Haftası Okçuluk Şampiyonası Fatsa'da yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Ordu İl Okçuluk Birinciliği Fatsa 75. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı.

86 sporcunun katıldığı turnuva çok çekişmeli geçerken, turnuva sonunda gençler kategorisinde yapılan puanlamada Fatsa Okçuluk Spor Kulübü birinci, Ordu İdeal Gençlik Spor Kulübü ikinci, Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu.

Turnuva ile ilgili açıklama yapan Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Okçuluk Ordu İl Temsilcisi Halil Bekyürek, "Gençlik Haftası kapsamında Fatsa İlçemizde Ordu Okçuluk İl Birinciliği yapıldı. Çok yoğun bir katılım olduğu turnuva Ordu okçuluğu için umut verdi. Bu turnuva şu ana kadar Ordu'da yapılan en yüksel katılımlı turnuva oldu. Biz de bu turnuvalarla sporcularımızı büyük turnuvalara hazırlık durumları için seviyelerini ölçme fırsatı bulduk. Çok yüksek puanlar alındı. Bu da bizi mutlu etti. Ordu okçuluğu olarak hedeflerimize yaklaştığımızı gösterdi. Bu hedefleri çok kısa sürede gerçekleştireceğini düşünüyorum. Hedef olarak önce milli takıma sporcu vermek ve daha sonra bu sporcuları olimpiyat kadrolarıma dahil etmektir. Biz bu amaçla tarama çalışmaları yapıyoruz" dedi.

(AA-SLH-Y)



18.05.2017 12:21:00 TSI

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