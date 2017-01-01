ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençlik Haftası Okçuluk Şampiyonası Fatsa'da yapıldı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:21
Gençlik Haftası Okçuluk Şampiyonası Fatsa'da yapıldı
Gençlik Haftası Okçuluk Şampiyonası Fatsa'da yapıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Ordu İl Okçuluk Birinciliği Fatsa 75. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı.
86 sporcunun katıldığı turnuva çok çekişmeli geçerken, turnuva sonunda gençler kategorisinde yapılan puanlamada Fatsa Okçuluk Spor Kulübü birinci, Ordu İdeal Gençlik Spor Kulübü ikinci, Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu.
Turnuva ile ilgili açıklama yapan Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü ve Okçuluk Ordu İl Temsilcisi Halil Bekyürek, "Gençlik Haftası kapsamında Fatsa İlçemizde Ordu Okçuluk İl Birinciliği yapıldı. Çok yoğun bir katılım olduğu turnuva Ordu okçuluğu için umut verdi. Bu turnuva şu ana kadar Ordu'da yapılan en yüksel katılımlı turnuva oldu. Biz de bu turnuvalarla sporcularımızı büyük turnuvalara hazırlık durumları için seviyelerini ölçme fırsatı bulduk. Çok yüksek puanlar alındı. Bu da bizi mutlu etti. Ordu okçuluğu olarak hedeflerimize yaklaştığımızı gösterdi. Bu hedefleri çok kısa sürede gerçekleştireceğini düşünüyorum. Hedef olarak önce milli takıma sporcu vermek ve daha sonra bu sporcuları olimpiyat kadrolarıma dahil etmektir. Biz bu amaçla tarama çalışmaları yapıyoruz" dedi.
(AA-SLH-Y)

18.05.2017 12:21:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yaralı kaplumbağa tedavi edildi
YEREL

YARALI KAPLUMBAĞA TEDAVİ EDİLDİ

Kabadüz sise teslim
YEREL

KABADÜZ SİSE TESLİM
&quot;Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu&quot;
YEREL

"ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU"
Ordu'da fındıkta hasar tespit çalışması tamamlandı
YEREL

ORDU'DA FINDIKTA HASAR TESPİT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Fatsa'da beton yol çalışması
YEREL

FATSA'DA BETON YOL ÇALIŞMASI
Ünye ORMEK açılışı yapıldı
YEREL

ÜNYE ORMEK AÇILIŞI YAPILDI
Fatsa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
YEREL

FATSA'DA TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI
Girişimcilik Kursu sona erdi
YEREL

GİRİŞİMCİLİK KURSU SONA ERDİ
Ordu'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN:
Validen kaymakamlara tavsiyeler
YEREL

VALİDEN KAYMAKAMLARA TAVSİYELER
EN ÇOK OKUNANLAR
Tayfun Erdoğan'dan o sözlere yanıt
FİSKOS

"BU KADINA İYİ BAKIN İSTEDİM"

 1
  • 2 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 4 Babası da ünlüymüş...