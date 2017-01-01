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Antalya'da 'Hobi Fest' başlıyor

- Hobi Fest 2017'de Küba rüzgarı esecek



(Fotoğraflı)



Suat Metin

ANTALYA (İHA)- Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Hobi Fest 2017, 20-21 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek. Küba Festivalde bu yıl 50'nin üzerinde Hobi kulübünün katılacağını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hazırlıkların tamamlandığını ve tüm vatandaşları festivale davet ettiğini söyledi.

Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilecek olan Antalya Konyaaltı Hobi Fest 2017 etkinliği ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu etkinlikle amaçlarının hobi sahibi insanları bir araya getirerek Antalya kentinin sosyo-kültürel yaşamına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Bu yıl 50 hobi kulübün yer alacağı festivalle ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Böcek, 50 bin üzerinde ziyaretçiyi bekledikleri festivalle, bölge esnafına ekonomik katkı da sağlamış olacaklarını bildirdi. Festivalde yer alacak olan hobi kulüplerinin ziyaretçilere yarışma ve etkinlikler dışında eğitimler de vereceğini belirten Böcek, "Birbirinden renkli yarışmalar ve atölye çalışmaları ile Hobi Fest'te 7'den 70'e herkes hayallerini süsleyen hobi gurubunu bulabilecek. Festival boyunca tüm etkinlikler de ücretsiz olacak. Tüm Türkiye ve uluslararası alanda festivalimizi büyüterek, geliştirerek sürdüreceğiz" dedi. Böcek ayrıca, festivalin ilk günü saat 18.00'da Küba Halk Dansları ve Müzik Gurubu'nun, dans gösterisi ve konserlerle Antalyalılara unutulmaz bir akşam yaşatacağını söyledi.



Festivale katılacak Hobi Kulüpleri

Etkinliğe katılacak olan bazı hobi kulüpleri ise şöyle: Antalya Klasik Otomobil Kulübü, Türk Hava Kurumu, Vostalya 07, Vosvos Kulübü, Antalya Motosiklet Kulübü, Antalya Off-Road Kulübü, TODOKS, Kulüp 124, Honda Türkiye, Antalya Kadın Motosiklet Kulübü, Antalya Okçuluk Kulübü, Antalya Fotoğraf Kulübü, Antalya Bisiklet Platformu, Model Araç RC Kulüp Türkiye, Antalya Dalış Kulübü, Antalya Resim Kulübü, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi ve Antalya Orienteering Kulübü.

(SM-Y)



18.05.2017 12:42:28 TSI

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