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Muratpaşa Belediyesinden yapılandırma taksit ödemesi uyarısı



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vergi yapılandırmasında 1'inci taksiti kaçıranlar için yapılandırmalarının devam edebilmesi için ilk 2 taksit ödemelerinin 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılması gerektiğini belirtti.

Muratpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Emlak Vergisi ve işyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi borçlarının 6736 sayılı kanunla yapılandıran mükelleflerin kanundan yararlanmaya devam etmek taksitlerini zamanında yatırılmasının zorunluluk olduğunun vurgulandı.

Ancak 1'inci taksit ödemesini kaçıran vergi mükelleflerinin yapılandırmasının bozulmaması, yararlandıkları imkanlarını devam edebilmesi için 31 Mayıs'a kadar ek süre tanındığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kanundan yararlanabilmek için getirilen önemli şartlardan biri ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. 6736 sayılı kanunun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini, 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Belediyemize yapılan Emlak Vergisi ve işyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi'nin yapılandırma kapsamında taksit ödemelerinde son tarih 31 Mayıs 2017 bitimidir. Mükelleflerimizin gecikme zammı ve vergi affı hakkı iptali gibi mağduriyetler yaşamamaları için ödemelerini yapmaları gerekmektedir"



Ödemeler nerelere yapılabilir?

Ödemeler, Muratpaşa Belediyesi'nin mobil veznesiyle birlikte Muratpaşa Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelere, Kırcami, Dedeman, Güvenlik, Cumhuriyet, Ali Çetinkaya ve Konuksever Mahallelerinde bulunan semt vezneleri ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde bulunan vezneye yapılabilecek.

(SÇ-SÇ-Y)



18.05.2017 12:47:29 TSI

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