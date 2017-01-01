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Milas AK Parti'den MHP'ye hayırlı olsun ziyareti

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:50
Milas AK Parti'den MHP'ye hayırlı olsun ziyareti
Milas AK Parti'den MHP'ye hayırlı olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - AK Parti Milas İlçe Teşkilatı, geçtiğimiz günlerde yapılan olağan kongre ile göreve gelen MHP İlçe Teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanlığı görevine yeni seçilen Sinan Yılmaz'a hayırlı olsun temennisinde bulunuldu.
AK Parti İlçe Başkanı Akyer; "Aslında tabanda birbirine son derece yakın iki parti konumundayız. 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında da tabandaki bu birlik, her iki partinin üst kademelerinde de sağlandı. O süreçte ülkemizin geleceği için birlikte hareket edildi. Doğal olarak Milas'ta da bu birlik büyük ölçüde sağlanarak çalışmalar tamamlandı.
Halk oylaması sonrasında gerçekleşen ilçe kongresinde siz ve arkadaşlarınız göreve geldiniz. Önümüzdeki süreçte iktidar partisinin temsilcileri olarak bizlere Milas'ımız için yapacağınız bir çalışmada düşen bir görev olursa, hiç tereddüt etmeden bizlere ulaşabilirsiniz. Farklı siyasi partiler olsak da ortak paydamız Milas'tır, Milas'a ve bu kentte yaşayan hemşehrilerimize hizmettir. Bu manada sizi ve şahsınızda seçilen tüm arkadaşlarınızı kutluyor, sizlere başarılar diliyoruz" dedi.

MHP'nin yeni Milas İlçe Başkanlığı görevine seçilen Sinan Yılmaz ise gerçekleşen ziyaret için teşekkür etti. Yılmaz; "Siyasi partilerin bir amaç değil, insanlara hizmet etme adına birer araç olduğuna inanan bir anlayıştayız. Dolayısıyla ülke menfaati veya yerelde ilçenin menfaati söz konusu olduğunda hiç tereddüt etmeden her düşünceden insanla yan yana gelir, el ele verir ve çalışırız. Yönetim kurulumuzda geçmiş yıllarda görev yapmış çok deneyimli arkadaşlarım bulunuyor. Onların bu deneyimini Milas için, Milaslılar için kullanacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Bizler kişisel egolarını geride bırakmış, siyasi anlamda bir gelecek kaygısı taşımayan insanlarız. Bizler görev yapmak, kendi üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımıza hiçbir ayırım gözetmeksizin hizmet etmek için buradayız" diyerek, yapılan ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yapılan açıklamaların ardından ziyaret, karşılıklı sohbetle devam etti.
(ÇP-MB-Y)

18.05.2017 12:50:43 TSI
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