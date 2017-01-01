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Büyühşehirden Kırkağaç'a HİS Göleti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Kırkağaç ilçesi Hacet Mahallesine hayvan içme suyu göleti kazandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek olmak amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesi Hacet Mahallesi'ne hayvan içme suyu göleti yapıldı. Hacet Mahallesindeki üreticilerin hayvanlarını sulayabilmesi ve hayvanlarını yayım yapabilmesi açısından bu çalışmanın önemli olduğunu belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hacet Mahallesi'nde de vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda hayvan içme suyu göletinin zemin çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladık. Hayırlısı olsun" dedi. Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde kırsaldaki projelerini sürdüreceklerini söyledi.

(SC-Y)



18.05.2017 12:55:47 TSI

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