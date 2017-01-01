ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyühşehirden Kırkağaç'a HİS Göleti

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:55
Büyühşehirden Kırkağaç'a HİS Göleti
Büyühşehirden Kırkağaç'a HİS Göleti

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Kırkağaç ilçesi Hacet Mahallesine hayvan içme suyu göleti kazandırıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek olmak amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç ilçesi Hacet Mahallesi'ne hayvan içme suyu göleti yapıldı. Hacet Mahallesindeki üreticilerin hayvanlarını sulayabilmesi ve hayvanlarını yayım yapabilmesi açısından bu çalışmanın önemli olduğunu belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hacet Mahallesi'nde de vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda hayvan içme suyu göletinin zemin çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladık. Hayırlısı olsun" dedi. Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde kırsaldaki projelerini sürdüreceklerini söyledi.
(SC-Y)

18.05.2017 12:55:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yunusemreli miniklerden bahar şenliği
YEREL

YUNUSEMRELİ MİNİKLERDEN BAHAR ŞENLİĞİ
Alzheimer Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor
YEREL

ALZHEİMER REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ahmetli'de Muay Thai Şöleni
YEREL

AHMETLİ'DE MUAY THAİ ŞÖLENİ
Forum Magnesia'nın yeni Genel Müdürü Özgür Tekdemir
YEREL

FORUM MAGNESİA'NIN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ÖZGÜR TEKDEMİR
Esnaf odası başkanı yapılandırma için uyardı
YEREL

ESNAF ODASI BAŞKANI YAPILANDIRMA İÇİN UYARDI
Salihli Belediyesinden deprem paneli
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESİNDEN DEPREM PANELİ
Acılı anne, oğlunun anısına yapılan turnuvaya katıldı
YEREL

ACILI ANNE, OĞLUNUN ANISINA YAPILAN TURNUVAYA KATILDI
Büyükşehirden Salihli'ye asfalt hamlesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN SALİHLİ'YE ASFALT HAMLESİ
Manisaspor, Kaan Aşnaz ile yollarını ayırdı
YEREL

MANİSASPOR, KAAN AŞNAZ İLE YOLLARINI AYIRDI
Selendi'de kursiyerler hünerlerini sergiledi
YEREL

SELENDİ'DE KURSİYERLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Manisa'da FETÖ çatı davasında 600 şüpheli yargılanacak
YEREL

MANİSA'DA FETÖ ÇATI DAVASINDA 600 ŞÜPHELİ YARGILANACAK
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Turgutlu'da 46 milyonluk dev yatırım törenle açıldı
YEREL

TURGUTLU'DA 46 MİLYONLUK DEV YATIRIM TÖRENLE AÇILDI
Vali Güvençer, Afganistan Milletvekili Türkmen'i ağırladı
YEREL

VALİ GÜVENÇER, AFGANİSTAN MİLLETVEKİLİ TÜRKMEN'İ AĞIRLADI
Minik ellerin diktiği tohumlar fide oldu
YEREL

MİNİK ELLERİN DİKTİĞİ TOHUMLAR FİDE OLDU
Manisa'da ilk kez kurt görüntülendi
YEREL

MANİSA'DA İLK KEZ KURT GÖRÜNTÜLENDİ
Salihli'de Çiftçiler Gününde 5 bin kişilik lokma hayrı
YEREL

SALİHLİ'DE ÇİFTÇİLER GÜNÜNDE 5 BİN KİŞİLİK LOKMA HAYRI
Ünlü matematikçi Hacısalihoğlu, yarın Manisa'da
YEREL

ÜNLÜ MATEMATİKÇİ HACISALİHOĞLU, YARIN MANİSA'DA
Alaşehirli çiftçilere reflektör dağıtıldı
YEREL

ALAŞEHİRLİ ÇİFTÇİLERE REFLEKTÖR DAĞITILDI
Salihli OSB altyapı revizyon çalışmaları ele alındı
YEREL

SALİHLİ OSB ALTYAPI REVİZYON ÇALIŞMALARI ELE ALINDI
İşitme engelliler şampiyonluk için sahaya çıkacak
YEREL

İŞİTME ENGELLİLER ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Kırkağaç'ta haşerelere karşı ilaçlama devam ediyor
YEREL

KIRKAĞAÇ'TA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA DEVAM EDİYOR
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Suriyeli Arapça Öğretmeni Türkçe öğreniyor
YEREL

SURİYELİ ARAPÇA ÖĞRETMENİ TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Tayfun Erdoğan'dan o sözlere yanıt
FİSKOS

"BU KADINA İYİ BAKIN İSTEDİM"

 1
  • 2 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 3 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir
  • 4 Babası da ünlüymüş...