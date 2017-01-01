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MHP İl Başkanı Kaya, 19 Mayıs mesajı yayımladı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaya mesajında, "Türk Milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde yegane söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir milletin, vatanını sahiplenerek istikbalini yeniden inşa etmeye başladığı kutlu bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı özgürlük meşalesinin aydınlığı büyük bir hızla tüm yurda yayılmış, milletimizin sarsılmaz azim ve kararlılığıyla birleşmiş ve yedi düvele karşı giriştiğimiz Milli Mücadele sonucunda zaferle taçlanmıştır. Bütün kalbimle inanıyorum ki, 19 Mayıs'ın milli ruhu üzerinde yükselerek çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak ilelebet yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere değerli Milletimizin ve Nevşehir halkının Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.

(COŞ-SK)



18.05.2017 13:11:05 TSI

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