YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 10'uncu dönem mezunlarını verdi

Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 10'uncu dönem mezunlarını verdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 10. mezunlarını vermenin sevinç ve gururunu öğretmen, öğrenci ve öğrenci yakınlarıyla doyasıya yaşadı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Barış Şalgar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan'ın da katıldığı mezuniyet programında Bilgisayar Teknolojileri, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Yönetim ve Organizasyon ve Büro Hizmetleri ve Sekreterlik programlarından mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgeleri takdim edildi.Okul Müdürü Doç. Dr. Ali Değirmendereli'nin öğrencileri ve ailelerini tebrik eden ve öğrencilerin hayatlarının bundan sonraki kısmında başarılar dileyen konuşmasının ardından Başkan Cabbar'da kısa bir selamlama konuşması yaptı. "Sizlerin bu mutlu güne kavuşmanıza vesile olan başta aileleriniz olmak üzere hocalarınızı ve sizleri tebrik ediyor, hayatlarınızın bundan sonraki bölümünde başarılar ve mutluluklar diliyorum" diyen Başkan Cabbar, mezun olan öğrencilere haktan ve adaletten yana bir hayat sürmeleri tavsiyesinde bulundu. Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulunu Develi'ye kazandıran merhum Hüseyin Şahin'e de rahmet dileklerinin bulunulduğu programda onun anısına eşi Necla Şahin'e plaket takdim edildi.

Mezuniyet töreninde daha sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeler takdim edildikten sonra, bölümler sırasıyla sahneye çağrılarak öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Heyecanla beklenen kep atma töreninden sonra misafirlere mezuniyet pilavı ikram edildi.

(SK)



18.05.2017 13:14:14 TSI

NNNN

