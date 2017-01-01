Sindelhöyük Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sürüyor
(Fotoğraflı)
Mahmut Kılınç
KAYSERİ (İHA) - Develi'nin Sindelhöyük Mahallesinde parke yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sindelhöyük Mahalle Muhtarı Ahmet Sınırtepe, "Mahallemize Yaklaşık 15 kilometre parke yol çalışması ve yaklaşık 10 kilometre asfalt çalışması yapılıyor" dedi. Muhtar Sınırtepe, "Bu güzel hizmetleri mahallemize kazandıran başta Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedoğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'e ve Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.
(AÖ-Y)
18.05.2017 13:25:03 TSI
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