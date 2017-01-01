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Beyşehir'de kursiyerler el emeklerini sergiledi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:25
Beyşehir'de kursiyerler el emeklerini sergiledi
Beyşehir'de kursiyerler el emeklerini sergiledi

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından yılsonu karma sergisi açılışı gerçekleştirildi.
Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim yılının son bulmasının ardından, açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler el emeği ve göz nuru olan çalışmalarını sergiledi. Beyşehir Gölü Milli Parklar İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezindeki serginin açılış töreninde konuşan Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, açılan kurslarda bir yıllık emek sergileyen kursiyerlerin göz nuru çalışmalarını kamuoyunun, halkın gözüne, gönlüne ve beğenisine sunmak üzere toplandıklarını söyledi. Siper, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mili Eğitim Bakanlığının halka dönük yüzü olarak tabir edilebilir. Bu bakış açısını biz 7'den 77'ye halkımızın eğitimine dönük gerek bilimsel çalışmalar, gerekse mesleki eğitim, gerekse hobi sayılabilecek kurslarla halkımızın eğitim noktasındaki ihtiyaçlarına cevap veren bakanlığımızın temel felsefesinin eylem planının, Beyşehir'deki yüzü ilçemizdeki temsilcisi biziz. 31 ilçe arasında bağımsız binası olan ve halkın katılımının teveccühünün yüksek olduğu ilçelerden biriyiz" dedi.
Bakanlığın 700'e yakın kurs çeşidinin çok büyük bir bölümünü Beyşehir'e yansıtmaya çalıştıklarını anlan Siper, "Kurs çeşitliliği adına ilçeler arasında çok ön sıralarda bir yerde olmayı başardık. Birçok alanda merkez mahallemizin yanı sıra, dış mahallerimizde yaklaşık 260'a yakın kurs açarak 6 bin 900'a yakın bir kursiyerimize belge vermeyi başardık. Yaz dönemi sonunda bu sayının 7 bin rakamını aşacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, katılımcılar ve davetliler sergiyi gezerek kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Sergi açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, şube müdürleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kursiyerler, veliler ve vatandaşlar katıldı.
(ARÖ-AH-Y)

18.05.2017 13:25:16 TSI
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