aşkan Akın'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

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Başkan Akın'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yayınladığı mesaj ile kutladı.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın "19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ile başlayan bağımsızlık mücadelesi, Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Kahraman halkımızın bağımsızlık için verdiği mücadele, gösterdiği cesaret ve fedakarlık neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyetinin geleceği Gazi Mustafa Kemal tarafından gençlerimize emanet edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919'u Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etmesi, Türkiye gençliğine duyduğu güvenin bir göstergesi olarak tarihte yerini almış ve her yıl büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Atatürk bu güveni Gençliğe Hitabesinde de dile getirerek, 'Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir' diyerek vurgulamıştır. Bu bağlamda gençlerimizin kabiliyetleri, düşünceleri, cesareti, duyguları ve coşkularıyla ülkemizi koruyup muhafaza edeceklerine olan inancımız sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, geleceğe emin adımlarla ilerlerken yegane temsilcilerimiz olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığımız için mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

(OD-MB-Y)



18.05.2017 13:31:36 TSI

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