ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Anlayan biraz sabır istedi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 13:54
Başkan Anlayan biraz sabır istedi
Başkan Anlayan biraz sabır istedi
- Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan:
- "Bu sene biraz daha sabır diyoruz ama inşallah seneye üst yapıdaki güzelliğe vatandaşlarımız kavuşacak"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, bu sene sadece şehir merkezinde 35 kilometre alt yapı ve doğalgaz çalışması yapıldığını belirterek, "Bu sene biraz daha sabır diyoruz ama inşallah seneye üst yapıdaki güzelliğe vatandaşlarımız kavuşacak" dedi.
Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Büyükşehir Belediyesi organizesinde bu sene hizmet ve yatırımların artarak devam ettiğini belirterek, "Tabii geçmiş yıllarda olduğu gibi hava muhalefetinden dolayı çalışmalarda gecikmeler oluyor. Bu sene toplamdaki yatırım bedeli daha önce açıkladığımız gibi yaklaşık 100 milyon lirayı bulacak. Bu yatırım sadece bu seneki programımız. Ben gerçekten bir kez daha Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. En büyük yoğunluğumuz Cumhuriyet Meydanı'yla beraber asfalt yol yapım çalışmaları. 100 kilometrelik asfalt programındaki 35 kilometre sadece şehir merkezinde alt yapısıyla beraber yenilenecek. Bu sene bu zorluklara daha fazla katlanacağız, bu sene daha fazla tozla çamurla uğraşacağız ama bu bir defa olacak" diye konuştu.

"Bu sene biraz daha sabır"
Başkan Anlayan açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Şimdi gerçekten Büyükşehir organizasyonun da bütün kurumlar bir yola aynı anda girdiği için çalışmalar biraz uzuyor. İnşallah bir daha girmemek niyetiyle bir program çerçevesinde yapılıyor. Vatandaşlar veya bazı kişiler programsız düşünebilir ama bu sıkıntıyı daha güzel olması için yaşıyoruz. Bu sene biraz daha sabır diyoruz ama inşallah seneye üst yapıdaki güzelliğe vatandaşlarımız kavuşacak. Birçok noktada hem alt yapı hem asfalt çalışması başladı. Geçen hafta başta Reşadiye Caddesi olmak kaydıyla asfalt çalışması başladı ama yağmura takıldı yoksa yolumuz hazırdı. Cumhuriyet Meydanı zaten hizmet ve yatırımların lokomotifi, inşallah bittiğinde üst yapıda da çok büyük bir estetik görüntü ortaya çıkacak."
(AA-SLH-Y)

18.05.2017 13:54:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ordu'daki trafik kazaları MOBESE kamerasında
YEREL

ORDU'DAKİ TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERASINDA

Gençlik Haftası Okçuluk Şampiyonası Fatsa'da yapıldı
YEREL

GENÇLİK HAFTASI OKÇULUK ŞAMPİYONASI FATSA'DA YAPILDI
Yaralı kaplumbağa tedavi edildi
YEREL

YARALI KAPLUMBAĞA TEDAVİ EDİLDİ

Kabadüz sise teslim
YEREL

KABADÜZ SİSE TESLİM
&quot;Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu&quot;
YEREL

"ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU"
Ordu'da fındıkta hasar tespit çalışması tamamlandı
YEREL

ORDU'DA FINDIKTA HASAR TESPİT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Fatsa'da beton yol çalışması
YEREL

FATSA'DA BETON YOL ÇALIŞMASI
Ünye ORMEK açılışı yapıldı
YEREL

ÜNYE ORMEK AÇILIŞI YAPILDI
Fatsa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
YEREL

FATSA'DA TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI
Girişimcilik Kursu sona erdi
YEREL

GİRİŞİMCİLİK KURSU SONA ERDİ
Ordu'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN:
Validen kaymakamlara tavsiyeler
YEREL

VALİDEN KAYMAKAMLARA TAVSİYELER
EN ÇOK OKUNANLAR
Şaşırtan akrabalıklar
ŞİPŞAK

BABASI DA ÜNLÜYMÜŞ...

1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 İşte Monica Bellucci'nin sır gibi sakladığı kızı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Kesin bitlenmişimdir