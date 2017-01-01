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Başkan Anlayan biraz sabır istedi

- Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan:

- "Bu sene biraz daha sabır diyoruz ama inşallah seneye üst yapıdaki güzelliğe vatandaşlarımız kavuşacak"



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, bu sene sadece şehir merkezinde 35 kilometre alt yapı ve doğalgaz çalışması yapıldığını belirterek, "Bu sene biraz daha sabır diyoruz ama inşallah seneye üst yapıdaki güzelliğe vatandaşlarımız kavuşacak" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Büyükşehir Belediyesi organizesinde bu sene hizmet ve yatırımların artarak devam ettiğini belirterek, "Tabii geçmiş yıllarda olduğu gibi hava muhalefetinden dolayı çalışmalarda gecikmeler oluyor. Bu sene toplamdaki yatırım bedeli daha önce açıkladığımız gibi yaklaşık 100 milyon lirayı bulacak. Bu yatırım sadece bu seneki programımız. Ben gerçekten bir kez daha Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. En büyük yoğunluğumuz Cumhuriyet Meydanı'yla beraber asfalt yol yapım çalışmaları. 100 kilometrelik asfalt programındaki 35 kilometre sadece şehir merkezinde alt yapısıyla beraber yenilenecek. Bu sene bu zorluklara daha fazla katlanacağız, bu sene daha fazla tozla çamurla uğraşacağız ama bu bir defa olacak" diye konuştu.



"Bu sene biraz daha sabır"

Başkan Anlayan açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Şimdi gerçekten Büyükşehir organizasyonun da bütün kurumlar bir yola aynı anda girdiği için çalışmalar biraz uzuyor. İnşallah bir daha girmemek niyetiyle bir program çerçevesinde yapılıyor. Vatandaşlar veya bazı kişiler programsız düşünebilir ama bu sıkıntıyı daha güzel olması için yaşıyoruz. Bu sene biraz daha sabır diyoruz ama inşallah seneye üst yapıdaki güzelliğe vatandaşlarımız kavuşacak. Birçok noktada hem alt yapı hem asfalt çalışması başladı. Geçen hafta başta Reşadiye Caddesi olmak kaydıyla asfalt çalışması başladı ama yağmura takıldı yoksa yolumuz hazırdı. Cumhuriyet Meydanı zaten hizmet ve yatırımların lokomotifi, inşallah bittiğinde üst yapıda da çok büyük bir estetik görüntü ortaya çıkacak."

(AA-SLH-Y)



18.05.2017 13:54:58 TSI

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