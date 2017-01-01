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Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisinin büyük başarısı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Ankara'da düzenlenen Ulusal Gençlik Parlamentosu Olağan Genel Kurul toplantısına katılım sağlayarak kenti başarıyla temsil etti.

Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Ankara'da düzenlenen Ulusal Gençlik Parlamentosu Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Ulusal Gençlik Parlamentosu 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 - 17 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Hakan Tosun ve yönetim kurulu üyesi Cansel Soycan'ın katılım sağladığı toplantıda ayrıca Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, TOBB Genç Girişimciler Üst Kurul Üyesi Sedat Kılıç, Funika Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Civan Sözkesen ve farklı illerden gelen Gençlik Meclisleri yer aldı. Organizasyonun sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Mert Fırat yaptı.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Hakan Tosun ve yönetim kurulu üyesi Cansel Soycan 14-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Ankara'da düzenlenen Ulusal Gençlik Parlamentosu 13. Olağan Genel Kurul toplantısına katılım sağlayarak yıllık faaliyet raporu sunumunu gerçekleştirdiler. Gerçekleştirilen faaliyet raporu sunumunun ardından delegelerin değerlendirmeleri sonucunda Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi "Yılın En İyi Üçüncü Gençlik Meclisi" seçildi. Düzenlenen programda ayrıca, yılın STK'ları, yılın öğrenci topluluğu, yılın Habitat özel ödülü ve yılın gençlik meclisleri ödülleri sahiplerini buldu.

Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Hakan Tosun, Ulusal Gençlik Parlamentosu Olağan Genel Kurul toplantısında Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın selamlarını iletti. Hakan Tosun ayrıca, Başkan İsmail Baran'ın hediyesi olan ve Körfez'i temsil eden Kristal Kiraz maketini Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır'a takdim etti. Genel kurul toplantısının son gecesinde kültürel faaliyetler de gerçekleştirildi.

Körfez ekibi ise, Kiraz Maketi- Pişmaniye- Körfez Belediyesi Yayınlarının tanıtıldığı stant ilgi odağı oldu.

(KK-Y)



18.05.2017 14:06:43 TSI

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