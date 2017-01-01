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Aksaray Belediyesi muhtarlar evini hizmete açtı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi tarafından tefriş edilen Muhtarlar Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aksaray'da vatandaşların muhtarlara ulaşımını hızlandırmak, vatandaşların hizmet alımını kolaylaştırmak ve muhtarların birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sağlamak amacıyla Aksaray Belediyesi tarafından temin edilerek dizaynı yapılan Muhtarlar Evi düzenlenen törenle açıldı. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda açılışı yapılan Muhtarlar Evi vatandaşa daha hızlı hizmet verecek.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'da 48 ayrı mahalle ve muhtarı olduğunu belirterek, "Muhtarlarımızı bir çatı altında faaliyetlerini yürütüyorlardı ve en önemlisi eksikliklerinden bir tanesi de böyle bir yerleri yoktu. Bu nedenle belediye olarak böyle bir yerin içerisinde, şehrimizin merkezinde böyle bir noktayı değerli muhtarlarımıza vermek sureti ile bir çalışma yaptık. Bugün de açılışını yaptık. Buradaki amacımız, muhtarlarımızın bir arada, birlikte, dert, sorun ve sıkıntılarını birlikte paylaşmalarını sağlamak. Vatandaşların hizmet alımını kolaylaştırmak. İçerisinde toplantı salonu, kafeteryası, lavabosu, başkan odası mevcut. Her gelen misafire kucak açacakları bir nokta oldu. Hem belediyemiz hem de muhtarlarımızın ortak amacı halkımıza hizmet etmek. Onlar aynı zamanda vatandaşlarımızla burada görüşmek sureti ile işlerini çözecek" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik ise, Başkan Yazgı'ya teşekkür ederek, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah köy muhtarı arkadaşlarımız da derneğimize üye olmaları halinde burada muhtarlar olarak hizmet vereceğiz. Zaten bütün muhtar arkadaşlarımızın yeri var. Bizim burası dernek olarak kullanılacak ve misafirlerimizi ağırlayacağız. Vatandaşlarımıza da buradan hizmet verebileceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve muhtarlarla birlikte muhtarlar evinin açılış kurdelesi kesildi.

(YC-AH-Y)



18.05.2017 14:14:25 TSI

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