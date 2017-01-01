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Balya'da imza günü



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya ilçesi, Yazar Şöhret Doğruyol Sağbaş'ı ağırladı. Zübeyde Hanım Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri ile buluşan Sağbaş, öğrencilerle söyleşi yaparken kitaplarını imzaladı.

"Ütopyaya Yolculuk" ve "Distopyaya Yolculuk" kitabının yazarı ve aynı zamanda Türkçe Öğretmeni olan yazar, Balya'da öğrencilerle "Ben Bir Kitap Kurduyum" projesi kapsamında bir söyleşi yaptı. Kaymakam Fatih Topuz'un makamında kabul ettiği yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç'ı da ziyaret etti. Yazar Şöhret Doğruyol Sağbaş'ın söyleşi programını, Kaymakam Fatih Topuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç ve bazı daire müdürleri de izledi. Yazarın söyleşisi ve imza gününe büyük ilgi gösteren öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Öğrenciler, yazara kitapları ve merak ettikleri konularda oldukça fazla sorular sorarak meraklarını giderdiler. Yazar Sağbaş ile öğrenciler arasında geçen söyleşi görülmeye değerdi. Yazar Sağbaş'a teşekkür eden Kaymakam Fatih Topuz, bir buket çiçek verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç, ilçede eğitim kalitesinin artırılması için çalıştıklarını söyledi

(FT)



18.05.2017 15:46:08 TSI

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