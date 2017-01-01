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Kulu'da halk toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, halk toplantısı gerçekleştirildi.

Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan'ın başkanlığındaki halk toplantısı Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda kamu kurum ve kuruluşların, muhtarların ve oda başkanlarının istek ve şikayetleri dinlenilerek, ana gündem maddelerini oluşturan tarımsal alanların sulu alanlara çevrilmesi, hazineye ait yerler hakkında değerlendirme konularının ve meraların kullanımı konularının da ele alındı. İstişare toplantısında kamu kurum ve kuruluşlar ile muhtarların üzerilerine düşen görevlerin yapılması, istek ve dilekler konuşuldu. Toplantı ardından basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıda Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Alan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Uysal, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, Garnizon Komutanı Üsteğmen Mustafa Erkaraman, CHP İlçe Başkanı Vahdettin Yücel, Müftü İbrahim Kacaroğlu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma başkanlığı yetkilileri, Kulu vergi dairesi müdürlüğü temsilcileri, Kulu SGK müdürlüğü, MEDAŞ yetkilileri ve diğer kamu kuruluşlarının yanı sıra Kulu genelinde bulunan 46 mahalle muhtarı bir araya geldi.

(ÖK-AH-Y)



18.05.2017 16:35:29 TSI

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