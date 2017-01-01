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Bosna Hersek Nilüfer'i örnek alıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bosna Hersek'in Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujanovic, Nilüfer Belediyesi'ni örnek aldıklarını söyledi.

Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri için Bursa'ya gelen Zavidovici Belediye Başkanı Haşim Mujanovic, Başkan Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Dünya Boşnaklar Kongresi Türkiye Koordinatörü Hamza Yavuz ile Bursa Balkan Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Kosova da hazır bulundu

Nilüfer ve Başkan Mustafa Bozbey'e övgüler yağdıran Haşim Mujanoviç, misafirpeverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Bozbey'e, Zavidovici'ye verdikleri okul desteğinden dolayı teşekkür eden Mujanovic, ekibiyle birlikte bölgelerine davet etti.

Mujanovic, Nilüfer Belediyesi ile kardeş şehir olmayı da çok istediklerini belirterek, "Kısa zamanda sizin sosyal duruşunuz ve insanlarla yakın diyaloğunuz bana çok şey öğretti. Yeni bir belediye başkanı olarak bunlar bana örnek olacak. 93 yıldır yaşadığımız kötü olay ve çözümsüzlüklerden dolayı kardeş Türkiye'de çare arıyoruz. Sıkıntılarımızın çözümü için umutsuz değiliz. Birlikte çalıştığımız sürece bu zorlukları aşabiliriz. Kültür ve spor etkinliklerinde Nilüfer Belediyesi ile birlikte olmayı isteriz" dedi.

Davetlerine katıldığı için memnuniyetini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey de, Mujanovic'e teşekkür etti. Zavidovici'ye yakın zamanda ziyaret etmek istediklerini kaydeden Bozbey, "İki ülkeyle gönül birliğimiz var. Bizim oradaki bölgelere destek olarak sıkıntılarının çözümü için gerekeni yapmalıyız. Okul için destek verdik ve devam edeceğiz. Çocuklarımızın iyi şartlarda eğitim almaları çok önemli. İleriki zamanda Zavodovici'ye gidip bölgeyi yakından tanımak isteriz" diye konuştu.

(MŞ)



18.05.2017 16:47:09 TSI

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