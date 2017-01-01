YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Arapgir'de Muay Thai Şampiyonası düzenlendi

Arapgir'de Muay Thai Şampiyonası düzenlendi



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde, Arapgir Belediyesi Cevat Çobanlı Paşa Doğu Anadolu Büyükler ve Gençler, İllerarası Muay Thai Şampiyonası düzenlendi.

Arapgir Belediyesi ve Türkiye Muay Thai Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Arapgir Belediyesi Cevat Çobanlı Paşa Doğu Anadolu Büyükler ve Gençler, İllerarası Muay Thai Şampiyonası 13-14 Mayıs tarihlerinde Arapgir Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. 12 ilden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyona Arapgir Kapalı Spor salonunda yapılan eleme müsabakaları ile başladı. Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, böyle bir şampiyonayı Arapgir'de yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Cömertoğlu, "Muay Thai gibi savunma sporları sadece vücudu forma sokmakla kalmıyor, aynı zamanda zihni, fikri ve nefsi de terbiye ederek insanda erdemli olmanın anahtarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Toplumumuzda birlikte yaşama erdeminin geçmişten geleceğe aktarımı için ihtiyacı olan dinamikleri harekete geçirilmesi adına önemli bir paya sahip olan bu faaliyetlerin ev sahipliğini yapmak bizler için onur vericidir. Ben bu şampiyonanın, bu faaliyetlerin büyüyerek ve ilerleyerek geleneksel hale gelmesi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Muay Thai Antrenörü ve Arapgir Muay Thai İlçe Temsilcisi Vahap Boztepe ise, "Arapgir'de yaptığımız Muay Thai Şampiyonasının heyecan dolu geçmesi ve Arapgirli sporcularımızın da bu şampiyonada 1. olmaları ilçemiz adına onur vericidir. Şampiyonada Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlarının mücadeleleri, Arapgir' in bu spor dallarında kaliteyi yakaladığının ve Türkiye'de temsilen var olduğunu göstermiştir. Bu şampiyonada emeği geçen başta Arapgir Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. 14 Mayıs tarihine kadar süren müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takıldı.

Şampiyonada Arapgirli sporculardan Arda Üstündağ, Metehan Oyulmaz ve Batuhan Güldaş minik yıldızlarda kendi kilolarında 1. olurken, büyük gençlerde de Abdullah Güneş ve Yusuf Kamal da kendi kilolarında 1. olarak altın madalya almaya hak kazandılar.

(BT-SD-Y)



18.05.2017 16:53:20 TSI

NNNN

