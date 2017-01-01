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Çatak'ta festival heyecanı



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde kaymakamlığın ve belediyenin organize ettiği Kanisipi Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Çatak Kanisipi Festivali için geriye sayı başladı. 20-21 Mayıs'ta Çatak'a 5 kilometre uzaklıktaki Kanisipi Şelalesi'nde yapılacak olan Van Çatak Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık Doğa Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl çok farklı etkinliklerin yapılacağı festivalde, Haluk Levent de konser verecek. Çatak'ın balı, cevizi, alabalığının tanıtımının yapılacağı festival, Çatak Çayı'nda yapılacak rafting gösterileriyle renklenecek. Dengbej, yerel sanatçılar, folklor ekipleri ve dans gösterilerinin olacağı festivalde, çeşitli yarışmalar ve ödül törenleri de yapılacak. Festivalin her iki gününün sonunda havai fişek gösterisi de yapılacak.

Festivalin çok renkli ve sorunsuz geçmesi için her türlü detayın eksiksiz düşünüldüğünü belirten Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Hacı Asım Akgül, vatandaşları hem piknik yapmak hem de eğlenmek için davet etti. Özellikle ulaşım konusunda festival boyunca ücretsiz servislerin sürekli Van Lokman Hekim Hastanesi yanındaki otobüs durağından vatandaşları festival alanına taşıyacağını belirten Akgül, festival alanında düzen olması için genişletildiğini ve otopark yapıldığını söyledi.

(MSA-Y)



18.05.2017 17:05:16 TSI

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