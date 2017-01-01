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Gürgenli Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesi Gürgenli Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Gürgenli Ortaokulu Müdürü Ahmet Torun'un projenin yürütücülüğünü yaptığı, 5 ve 8. sınıflarda eğitim gören öğrencilerin yaptığı projeler sergilendi. TÜBİTAK Bilimim Fuarının açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmütalip Erik ile TÜBİTAK Kahta Ar-Ge Sorumlusu Lütfü Başlı yaptı. Etkinlikte toplam 10 proje sergilendi. Fuarda sayıların tarihi projesi, merhaba hidrolik projesi, ışıklı harita, kendi enerjimi kendim üretiyorum projesi ve atık pil projesi gibi projeler yer alıyor.

(AHM)



18.05.2017 17:23:31 TSI

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