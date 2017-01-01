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Muzaffer Büyükterzi'nin adı Orman Fidanlığı'nda yaşayacak

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:40
Muzaffer Büyükterzi'nin adı Orman Fidanlığı'nda yaşayacak
Muzaffer Büyükterzi'nin adı Orman Fidanlığı'nda yaşayacak

(Fotoğraflı)

Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Muzaffer Büyükterzi'nin adı Taşköprü'de Köçekli Köyünde bulunan Orman Fidanlığı'na verildi.
1989 yılında kurulan Taşköprü Orman Fidanlığı'nın adı Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü'nün talebi ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nün destekleri ile Orman Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla Muzaffer Büyükterzi Orman Fidanlığı olarak değişti.
Fidanlıkta düzenlenen programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Vizyonu olan, mesleğini çok seven dürüst ve ahlaklı bir arkadaşla çalışmanın onurunu yaşıyorum. 2013'te büyük bir alanda kasırga hadisesi yaşanmıştı ve onun o günkü üzüntüsünü kendi ailesinden kendi canından bir parça zarar görmüş gibi bir acı çektiğini görmüştüm. İyi bir aile babası iyi bir mesai arkadaşıydı. Mekanı Cennet olsun" dedi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hüseyin Dinçer ise, "Orman Genel Müdürümüzün, Muzaffer Büyükterzi'ye rahmet dileklerini iletmek istiyorum. Muzaffer bey aramızdan ayrılalı neredeyse 1 yıl oldu. Biz faniler için bu erken bir ayrılık oldu. Bizlerde rahmetli Muzaffer Büyükterzi'nin hatırasını yaşatmak için bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu fidanlıkla da rahmetlinin adını ölümsüzleştirdik. İnşallah rahmetlinin adına yakışır bir fidanlık olacaktır" şeklinde konuştu.
Taşköprü Orman İşletme Müdürü Ercan Şen da, Muzaffer Büyükterzi'nin görevi başındayken beyin kanaması geçirdiğini ve 19 Temmuz'da da hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Onun yokluğunda onun izlerini görmek zordu. Onu gönlümüzde yaşatmanın dışında başka alanlarda da yaşatmayı uygun gördük" ifadelerini kullandı.
Programa katılan ve oldukça duygu dolu anlar yaşayan Muzaffer Büyükterzi'nin eşi Aysel Büyükterzi de, ağlamamak ve eşinin sevenlerini duygulandırmamak için kapsamlı bir konuşma yapmak istemediğini söyleyerek böyle anlamlı bir davranış örneği sergilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istediğini söyledi.
Konuşmaların ardından Taşköprü Müftüsü Yusuf Uzun'da, merhum Muzaffer Büyükterzi'nin ruhuna ithafen dua etti. Törenin sonunda misafirler Muzaffer Büyükterzi Fidanlığı'nı gezdi.
(Vİ-RFK-Y)

18.05.2017 17:40:53 TSI
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