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Ensar Vakfı'ndan İsa Taş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı ve yönetimi, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş'ı makamında ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı, yönetim kurulu üyeleri Muhammet Kocakaya ve Rahmi Özgenç'i makamında ağırladı. Ziyarette ayrıca Ensar Vakfı Körfez Şube Başkanı Özcan Efe de yer aldı. Oldukça samimi görüntülerin yaşandığı ziyarette, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ensar Vakfı'nın faaliyetlerini sürekli takip ettiğini belirten Başkan Yardımcısı İsa Taş, "Çalışmalarınızı takdirle izliyorum. Güzel projelere imza atıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ensar Vakfı Kocaeli Şube Başkanı Musa Taşçı da konuşmasında, "Körfez Belediyesi olarak hayata geçirdiğiniz projeler ortada. Güzel çalışmalara imza atılıyor" ifadelerini kullandı.

(GY-Y)



18.05.2017 18:01:34 TSI

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