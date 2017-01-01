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Sanat Sokağı kimliğine kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, kentin merkezi yerinde bulunan Sanat Sokağını sanat merkezine dönüştürüyor.

Göreve başladığı günden itibaren gerek belediye çalışmaları gerek sosyal ve gerekse kültürel alanlarda başlattığı çalışmalarla Van halkının takdirini kazanan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Sanat Sokağına da el attı. Şimdiye kadar kaçak sigaranın satıldığı, şans oyunlarının oynandığı ve sanatsal hiçbir faaliyetin olmadığı Sanat Sokağının artık ismine yakışır bir hale dönüşeceğini belirten Öztürk, bu kapsamda çalışmaların başlatıldığını söyledi. Sanat Sokağı'nın Van'a yakışır bir hale dönüştürmek için kolları sıvadıklarını ifade eden Öztürk, "Sanat Sokağı ve Sanat Parkı, daha önce kaçak sigaranın satıldığı, seyyar tezgahların olduğu; ailenin, çocukların giremediği yerler olarak tanımlanıyordu. Biz bu imajı ortadan kaldırmak için çalışma başlattık. Seyyar satıcıları, kaçak sigara satanları kaldırdık. Burayı Van'a yakışan bir merkez yapmak istedik. Bilmelisiniz ki buralar ailelerin de hakkıdır. Eski günlerde olduğu gibi Sanat Sokağı ve Sanat Parkını ailelerin geldiği, sanatsal faaliyetlerin, eğlencelerin, canlı performansların yapıldığı bir merkez haline getirmek istiyoruz" dedi.

Sokağı ve yanındaki parkı sanat merkezine dönüştürmek için proje hazırladıklarını ifade eden Öztürk, "Sanat Parkının içine 'Kitap Kafe' yapacağız. Bu parkı vatandaşların oturup kitaplarını okuyabilecekleri hale getireceğiz. Sanat Sokağında ise sanatçılar performanslarını gösterebilecek. Bu bölge yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çektireceği güzel bir yer haline gelecek" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



18.05.2017 18:09:04 TSI

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