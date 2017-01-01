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Başkanlar Yenişehir'de toplandı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:13
Başkanlar Yenişehir'de toplandı
Başkanlar Yenişehir'de toplandı

(Fotoğraflı)

Harun Sak
BURSA (İHA) - Bursa'nın belediye başkanları Yenişehir'de bir araya geldi.
Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan AKP İl Başkanı Cemalettin Torun, "Her seçim öncesi vatandaşımıza taahhütlerde bulunuyoruz. Bu taahhütlerimizi de dönem sonunda baktığımız da yüzde yüzünü gerçekleştiriyoruz. Projelerimizin hepsinin ayakları yere basıyor. Vatandaşımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Yaptığımız bu toplantılarla belediyeler arası koordinasyonu sağlıyoruz. Bu güzel ev sahipliği için Belediye Başkanı Süleyman Çelik'e teşekkür ediyorum" dedi.
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik de yaptığı konuşmada, "Osmanlı'nın ilk başkentinde sizleri ağırlamaktan son derece mutluyum. Yenişehir insanının refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah görev süremiz tamamlandığında hoş bir seda bırakmak istiyoruz" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de, Yenişehir'in her seçimde kendilerine ciddi anlamda destek olduğunu belirterek, "Yeni dönemde gerek bizim ve gerekse merkezi hükümetin katkıları ile Yenişehir'in çehresini değiştirmeye başladık. Seçimlerde verdiğimiz bütün sözleri tek tek gerçekleştireceğiz. Bunun için ciddi projelerimiz var. Devam eden çalışmalarımız var. Yenişehir'e göreve geldiğimizden bu yana 235 milyonluk hizmet yapmışız. Bununla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.
(MŞ)

18.05.2017 18:13:53 TSI
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