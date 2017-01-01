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Kırıkkale Üniversitesinde mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Üniversitesi düzenlediği mezuniyet töreni ile 2016-2017 eğitim döneminde mezun olan öğrencilerine veda etti.

Kırıkkale Başpınar Stadyumunda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni öncesi mezun olan öğrencilerin geçiş töreni yapıldı. Geçiş töreni sırasında öğrencilerin hazırladığı pankartlar misafirler tarafından ilgiyle karşılandı. Düzenlenen geçiş töreni sonrası konuşan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, öğrencilere üniversiteden mezun olurken unvan kazanmış birer insan olarak mezun olduklarını hatırlattı. Mezun olan öğrencilere, hayatlarının en verimli döneminde üniversite ve buradaki arkadaşlarıyla vedalaştıklarını söyleyen Rektör Yıldız, "Ayrılmanın burukluğunu biz de sizlerle birlikte yaşıyoruz. Aynı zamanda sizinle birlikte başarmış olmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Siz ülkemizin aydınlık geleceğinde söz sahibi olacak, en önemli gücümüz olacaksınız. Mezun olmak büyük başarıdır. Ancak, sizi daha zorlu bir hayat mücadelesi bekliyor. Eğitime ve mücadeleye hayat mektebinde devam edeceksiniz. Önceki mezun ve mensuplarımız gibi sizin de başarılı olacağınıza, bizim için, aileniz için, ülkemiz için övünç kaynağı olacağınıza inanıyoruz. Kırıkkale Üniversitesi büyük bir ailedir. Sizler de bu ailenin seçkin bir mensubusunuz. Bizimle ve birbirinizle irtibatınızı kesmeyiniz. Başarılarınız hem bize hem de mevcut öğrencilerimize motivasyon kaynağı olacaktır. Bunun için buradan ayrılmadan mezun bilgi sistemimize mutlaka kaydolun. Bu yolla başarılarınızdan bizi haberdar edin. Sizleri daha sonraki yıllarda üniversitemize davet edip öğrencilerimizle buluşturma planlarımız var. Bunun için lütfen bizimle irtibatınızı kesmeyin" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından mezuniyet töreni üniversiteyi derece ile bitiren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve öğrenciler tarafından kep atılmasıyla devam etti. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu konser programıyla da tören sona erdi.

(MT-SLH)



18.05.2017 23:00:42 TSI

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