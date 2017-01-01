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Milletvekili Açıkgöz, Gençlik Bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yaptığı yazılı açıklamada, Tarihi aydınlatan ve medeniyet meşalesini yakan aziz atalarımızın torunları olarak 19 Mayıs 1919 tarihi Samsun' da istiklal mücadelesine atılan dev bir adımdır ifadelerine yer verdi. Açıkgöz mesajında şunları kaydetti;

"İstiklal ve istikbal mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı ile yüce milletimiz; tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet inancıyla mücadele ederek, 15 Temmuz'da da aynı inanç ve kararlılıkla hep birlikte cennet vatanımızı ilelebet aziz milletimize miras bıraktı. 19 Mayıs 1919' da büyük bir kararlılıkla atılan bu adım, muasır medeniyetlerin üstünde çalışma azim ve sorumluluğunu "Asım' ın Nesli" olarak gençlerimize onurlu bir emanet olarak bırakıldı. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının başlattığı bağımsızlık mücadelesi, aziz milletimizin destansı gayretiyle özgürlüğümüzü ilelebet kutsal vatanımızda hâkim kıldı. Bu kutlu yürüyüşe hedef 2023, 2053, 2071 olarak gençlerimiz kararlılık ve emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Gelecek, gençlerimizle gelecek! Siz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Sizler de milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk' ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; aziz şehitlerimize Allah' tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Tüm gençlerimizi, aziz vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."

(COŞ-AÖ-Y)



19.05.2017 08:41:47 TSI

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