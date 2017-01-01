ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADÜ öğrencilerinden 'Sanal Borsa' yarışmasındaki büyük başarısı

19 Mayıs 2017 Cuma, 09:30
ADÜ öğrencilerinden 'Sanal Borsa' yarışmasındaki büyük başarısı
ADÜ öğrencilerinden 'Sanal Borsa' yarışmasındaki büyük başarısı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübünün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Türkiye'de üniversite öğrencileri arasında düzenlenen en kapsamlı sanal borsa yatırımı yarışmasına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da damgasını vurdu.

Geçen yıl bu yarışmada büyük ödülü almaya hak kazanarak Londra Borsası'na öğrenci gönderen ADÜ, bu yıl da yine büyük ödülü elde ederek bu kez Dubai Borsası'na finans seyahati için öğrenci göndermeye hak kazandı. ADÜ böylece iki yıl üst üste büyük ödülü kazanan üniversite olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmanın birinci aşamasında, Türkiye'deki 118 üniversiten yaklaşık 3 bin 100 öğrenci ilk 25'e girmek için yarıştı. 800'ü ev sahibi Boğaziçi Üniversitesinden olan öğrencilerden ilk 25'e, ADÜ'den 4 öğrenci girerek ADÜ, ilk 25'e 4 öğrenci sokabilen tek üniversite oldu. İkinci aşamada, strateji raporu yazdırtılarak büyük final için ilk 8 belirlendi. ADÜ, ilk 8'e 3 öğrenci sokmayı başararak yine bu konuda başarısını ortaya koydu. İlk 3'e iki öğrencinin girmeyi başardığı büyük finalde, öğrencilerden Caner Türkmendağ ikinci olarak büyük ödül olan Dubai Borsası'na finans seyahati ve para ödülünü almaya hak kazanırken, Furkan Gülpınar da üçüncü olarak para ödülü elde etti.

Yarışma öncesi verdiği finans eğitimleriyle bu başarının en önemli mimarlarından biri olan ADVAK Başkanı ve ADÜ Nazilli İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaderli, bunun artık bir ADÜ klasiği olduğunu ve iki yıldır bu yarışmada büyük başarı gösterebilen tek Anadolu üniversitesi olmasının ADÜ'nün finans alanında ne kadar iyi bir eğitim verdiğinin en büyük kanıtı olduğunu belirtti. Prof.Dr. Kaderli, önümüzdeki 1 yıl içerisinde finans eğitimi ile ilgili çok iyi ve Türkiye'de henüz denenmemiş yeni projeleri hayata geçireceklerini ve finans eğitimi alanında ADÜ'yü çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını belirterek öğrencilerini tebrik etti. Kaderli, ayrıca, bu konuda hiçbir desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'a ve Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş'a teşekkürlerini sundu.

İnvestimate Sanal Borsa Yarışması Nasıl Düzenleniyor?
Türkiye'de sermaye piyasasının önemli finans kurumları tarafından desteklenen ve finans sektörünün önde gelen kuruluşlarının sponsor olduğu bu para yönetimi yarışması, Türkiye'de finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmada ödüller üç aşamalı zorlu ve rekabetli bir süreçten sonra sahiplerini buluyor. Yarışmacılar, ilk aşamada, kendilerine verilen 100 bin TL'yi 6 hafta boyunca spot ve türev piyasalarda değerlendirerek yüksek getiri elde etmeye çalışıyor. İkinci aşamada, verilen parayı en yükseğe çıkaran çeşitli üniversitelerden ilk 25 öğrenci strateji raporu hazırlayarak, yapmış oldukları yatırımların gerekçelerini anlatıyor ve büyük finalde yarışmak için ilk 8'e kalmaya çalışıyor. Üçüncü ve son aşamada ise, ilk 8'e kalan öğrenciler büyük finalde finans camiasının duayenlerinden olan ve Türkiye çapında önemli görevlerde yer alan uzman jürinin önünde yatırım stratejilerini anlatarak ve kendilerine yöneltilen sorulara cevap vererek büyük ödülü kazanmaya çalışıyor ve en bilinçli yatırımcı ünvanını alıyor.
(MB-Y)

19.05.2017 09:30:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenler korosu tam not aldı
YEREL

ÖĞRETMENLER KOROSU TAM NOT ALDI
Didim Ticaret Odası'ndan MHP İl Başkanı İlter'e ziyaret
YEREL

DİDİM TİCARET ODASI'NDAN MHP İL BAŞKANI İLTER'E ZİYARET
Aydın'da &quot;Büyük Ova&quot; projesinde son aşamaya gelindi
YEREL

AYDIN'DA "BÜYÜK OVA" PROJESİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Şoförlerden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür
YEREL

ŞOFÖRLERDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Aydın Sağlık-Sen 9. yetki yılında sağlıkçıların güvenini perçinledi
YEREL

AYDIN SAĞLIK-SEN 9. YETKİ YILINDA SAĞLIKÇILARIN GÜVENİNİ PERÇİNLEDİ
Aydın merkezli terör operasyonu
YEREL

AYDIN MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU
Aydın'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı
YEREL

AYDIN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 2 YARALI
Mustafa Savaş, Ankara'da Aydın Gençlik Merkezi heyetini ziyaret etti
YEREL

MUSTAFA SAVAŞ, ANKARA'DA AYDIN GENÇLİK MERKEZİ HEYETİNİ ZİYARET ETTİ
Bircan, ADÜ'yü başarıyla temsil eden sporcularla buluştu
YEREL

BİRCAN, ADÜ'YÜ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN SPORCULARLA BULUŞTU
EGAFED YİK Başkanı Ceylan'dan 19 Mayıs Mesajı
YEREL

EGAFED YİK BAŞKANI CEYLAN'DAN 19 MAYIS MESAJI
Aksoy; &quot;İyi bir gençliğe sahip milletin bugünü zafer, yarını bayramdır&quot;
YEREL

AKSOY; "İYİ BİR GENÇLİĞE SAHİP MİLLETİN BUGÜNÜ ZAFER, YARINI BAYRAMDIR"
İngiliz ve Polonyalı turizmciler Kuşadası'nda
YEREL

İNGİLİZ VE POLONYALI TURİZMCİLER KUŞADASI'NDA

Aydın TÜMSİAD 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL

AYDIN TÜMSİAD 19 MAYIS'I KUTLADI
Alevilerden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ziyareti
YEREL

ALEVİLERDEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Kültür merkezi öğrencilerinin yılsonu sergisi beğeni topladı
YEREL

KÜLTÜR MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN YILSONU SERGİSİ BEĞENİ TOPLADI
Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

AYDIN'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
aşkan Akın'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL

AŞKAN AKIN'IN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI
Havalandırma boşluğuna sıkışan sansar kurtarıldı
YEREL

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA SIKIŞAN SANSAR KURTARILDI
ozdoğan MYO mezunlarını uğurladı
YEREL

OZDOĞAN MYO MEZUNLARINI UĞURLADI
Aydın'da inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği masaya yatırıldı
YEREL

AYDIN'DA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI
Aydın'da spor şöleni yaşandı
YEREL

AYDIN'DA SPOR ŞÖLENİ YAŞANDI
Tales Matematik Müzesi TÜBİTEM'de ilgi odağı oldu
YEREL

TALES MATEMATİK MÜZESİ TÜBİTEM'DE İLGİ ODAĞI OLDU
Başkan Toyran'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
YEREL

BAŞKAN TOYRAN'IN 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI
Aydın'da aşıklar şöleni
YEREL

AYDIN'DA AŞIKLAR ŞÖLENİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Avrasya Borsaları Federasyonu, Erivan’a taşınıyor
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE KURDU ERMENİSTAN KAPTI

 1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti... Fotoğraflara bakınca şoke oldu!
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 "Sarp polis değilmiş, yalan söylemiş!"