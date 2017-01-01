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ADÜ öğrencilerinden 'Sanal Borsa' yarışmasındaki büyük başarısı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübünün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Türkiye'de üniversite öğrencileri arasında düzenlenen en kapsamlı sanal borsa yatırımı yarışmasına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da damgasını vurdu.



Geçen yıl bu yarışmada büyük ödülü almaya hak kazanarak Londra Borsası'na öğrenci gönderen ADÜ, bu yıl da yine büyük ödülü elde ederek bu kez Dubai Borsası'na finans seyahati için öğrenci göndermeye hak kazandı. ADÜ böylece iki yıl üst üste büyük ödülü kazanan üniversite olarak büyük bir başarıya imza attı.



Yarışmanın birinci aşamasında, Türkiye'deki 118 üniversiten yaklaşık 3 bin 100 öğrenci ilk 25'e girmek için yarıştı. 800'ü ev sahibi Boğaziçi Üniversitesinden olan öğrencilerden ilk 25'e, ADÜ'den 4 öğrenci girerek ADÜ, ilk 25'e 4 öğrenci sokabilen tek üniversite oldu. İkinci aşamada, strateji raporu yazdırtılarak büyük final için ilk 8 belirlendi. ADÜ, ilk 8'e 3 öğrenci sokmayı başararak yine bu konuda başarısını ortaya koydu. İlk 3'e iki öğrencinin girmeyi başardığı büyük finalde, öğrencilerden Caner Türkmendağ ikinci olarak büyük ödül olan Dubai Borsası'na finans seyahati ve para ödülünü almaya hak kazanırken, Furkan Gülpınar da üçüncü olarak para ödülü elde etti.



Yarışma öncesi verdiği finans eğitimleriyle bu başarının en önemli mimarlarından biri olan ADVAK Başkanı ve ADÜ Nazilli İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaderli, bunun artık bir ADÜ klasiği olduğunu ve iki yıldır bu yarışmada büyük başarı gösterebilen tek Anadolu üniversitesi olmasının ADÜ'nün finans alanında ne kadar iyi bir eğitim verdiğinin en büyük kanıtı olduğunu belirtti. Prof.Dr. Kaderli, önümüzdeki 1 yıl içerisinde finans eğitimi ile ilgili çok iyi ve Türkiye'de henüz denenmemiş yeni projeleri hayata geçireceklerini ve finans eğitimi alanında ADÜ'yü çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını belirterek öğrencilerini tebrik etti. Kaderli, ayrıca, bu konuda hiçbir desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'a ve Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş'a teşekkürlerini sundu.



İnvestimate Sanal Borsa Yarışması Nasıl Düzenleniyor?

Türkiye'de sermaye piyasasının önemli finans kurumları tarafından desteklenen ve finans sektörünün önde gelen kuruluşlarının sponsor olduğu bu para yönetimi yarışması, Türkiye'de finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmada ödüller üç aşamalı zorlu ve rekabetli bir süreçten sonra sahiplerini buluyor. Yarışmacılar, ilk aşamada, kendilerine verilen 100 bin TL'yi 6 hafta boyunca spot ve türev piyasalarda değerlendirerek yüksek getiri elde etmeye çalışıyor. İkinci aşamada, verilen parayı en yükseğe çıkaran çeşitli üniversitelerden ilk 25 öğrenci strateji raporu hazırlayarak, yapmış oldukları yatırımların gerekçelerini anlatıyor ve büyük finalde yarışmak için ilk 8'e kalmaya çalışıyor. Üçüncü ve son aşamada ise, ilk 8'e kalan öğrenciler büyük finalde finans camiasının duayenlerinden olan ve Türkiye çapında önemli görevlerde yer alan uzman jürinin önünde yatırım stratejilerini anlatarak ve kendilerine yöneltilen sorulara cevap vererek büyük ödülü kazanmaya çalışıyor ve en bilinçli yatırımcı ünvanını alıyor.

(MB-Y)



19.05.2017 09:30:25 TSI

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