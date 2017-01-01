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Kilis'te "Göçmen Sağlığı Merkezi" açılıyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:05
Kilis'te "Göçmen Sağlığı Merkezi" açılıyor
Kilis'te "Göçmen Sağlığı Merkezi" açılıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - İl Halk ve Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani, Sağlık Bakanlığı tarafından Kilis'te Suriyeli sığınmacılar için "Göçmen Sağlığı Merkezi" açılacağını söyledi.
İl Müdürü Happani, dil ve kültür farklılıkları nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanmakta güçlük çeken Suriyelilerin sağlık hizmetlerine daha kolay bir şekilde ulaşabilmeleri adına Göçmen Sağlığı Merkezi hizmete gireceğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 17 ilde 86 Göçmen Sağlığı Merkezi ile Suriyeliler hizmet veriliyor. Suriye'de yaşanan savaş ortamından kaçarak ülkemize sığınarak geçici koruma altına alınan yaklaşık 3 milyon Suriyeliye ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri sunan Sağlık Bakanlığımız dil ve kültür farklılıkları nedeniyle hizmetlerden faydalanmakta güçlük çeken söz konusu kişilerin, sağlık hizmetlerine daha kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için Göçmen Sağlığı Merkezleri açıyor. Suriyeli sağlık çalışanlarının istihdamını sağlanarak sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması amaçlanan ve proje kapsamında açılması planlanan Göçmen Sağlığı Merkezlerinden ilki nüfusuna oranla en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilis'te faaliyete başlayacaktır" dedi.
Happani, Açılış töreninin 23 Mayıs'ta, Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AFAD, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Kilis Valiliğinin katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirileceğini sözlerini ekledi.
(MAD-SD-Y)

19.05.2017 10:05:43 TSI
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