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Kozan Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:07
Kozan Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni
Kozan Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu öğrencileri için üniversite bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
Mezuniyet töreninde Kozan Meslek Yüksek Okulu'ndan bu yıl mezun olacak öğrenciler doyasıya eğlenip keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.
Törende konuşan Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Eyüp Çolak, "Çukurova Üniversitesi 40 yıllık itibarlı bir geçmişe sahip kurumdur. 1993 yılından bu yana üniversitemiz her iki yılda bir mezunlar veriyor. Bugün öğrencilerimize stres atmak, onların moralini yükseltmek, onlara ve ailelerine güzel bir anı ve hatıra bırakmak amacıyla böyle güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Her öğrencimiz gittikleri yerlerde Kozan'ımızın güzelliklerini ülkemizin dört bir yanında gittikleri yerlerde anlatacak elçilerimizdir. Bizler burada kamu görevi yapıyoruz ve büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Çünkü geleceğimizi yetiştiriyoruz. Bu gençler bizim geleceğimizdir" dedi.
Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Serkan Selli ailelere verdiği mesajda, "İki yıl önce bizlere teslim ettiğiniz öğrencilerimizi yoğun geçen iki yılın ardından burada geleceğe hazırlayıp mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Birbirinden değerli öğretim görevlilerinden oluşan akademik kadromuz, titiz çalışan idari ve teknik kadromuzun da desteğiyle, evlatlarınız Kozan Meslek Yüksek Okulu'ndan çağın gereksinimlerine uygun eğitim aldıklarını ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
Mezunlara da seslenen Selli, şunları kaydetti:
"Bugün, burada bir bitişin değil bir çok başlangıcın yaşandığı bir günü yaşıyoruz. Çok yakın bir zamanda yepyeni yaşam deneyimlerini içinde barındıran yeni ve zorlu bir süreç başlıyor. Her şeyden önce yakında hak edeceğiniz diplomalar size aynı zamanda çok önemli sorumluluklar yüklüyor. Dünyada ve ülkemizde olup bitenleri izleyerek kendinizi yenilemek, yeni bilgiler öğrenmek ve kendinizi sürekli olarak geliştirmek bu sorumlulukların başında geliyor. Diğer bir sorumluluğunuz ise ülkemize iyi ve çalışkan birer insan olmanın gereklerini davranışlarınızla göstermek ve örnek olmaktır. Çok çalışın başkalarına faydalı olun. Dürüst ve ahlaklı olun. Şunu sakın unutmayın hayat gelecek her zaman okul hayatından daha zor ve birçok engellerle doludur. Kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Aldığınız eğitim kalitesiyle Çukurova Üniversiteli olmaktan her zaman ve her yerde gurur duyunuz."
Yapılan konuşmaların ardından yıl içinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül töreni, Türk Halk Müziği Konseri, orkestra ve canlı müzik eşliğinde mezun olacak öğrencilerin doyasıya eğlenmesi ve öğrencilerin keplerini havaya atması ile program sona erdi.
(EMR-Y)

19.05.2017 10:07:14 TSI
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