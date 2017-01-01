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Simav'ın hayvan pazarı yeniden açıldı

- Yöredeki bazı hayvanlarda görülen şap hastalığı sonrasında kapatılan Simav hayvan pazarı yeniden hizmet vermeye başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde şap hastalığı sebebiyle, 24 Mart 2017 tarihinde kapatılan hayvan pazarının, günler sonra kapıları yeniden açıldı. Simav İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bir hayvan çiftliğinde görülen şap hastalığı sebebiyle görevli veteriner hekimler tarafından 33 bin büyük baş hayvan aşılandı. İlçe sağlık komisyonu tarafından kapatılan hayvan pazarının yeniden açılışı resmi olarak ilan edildi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Ege bölgesinin en önemli pazarlarından biri olan Simav hayvan pazarının, açılışı ile bir çok üreticinin sevindiğini belirtti. Şap karantinasının sona ermesi, Ramazan ayı boyunca büyük baş hayvan kesimi yapacak kasapları da harekete geçirdi.

Simav'da her hafta Salı günleri kurularak ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayan hayvan pazarında, büyük baş hayvan alımı ve satışında artış görüldü.(MEİ-EFE)



19.05.2017 11:39:25 TSI

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