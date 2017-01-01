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Didim Anadolu Lisesi 19 Mayıs'ı festival tadında kutladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 11:42
Didim Anadolu Lisesi 19 Mayıs'ı festival tadında kutladı
Didim Anadolu Lisesi 19 Mayıs'ı festival tadında kutladı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Anadolu Lisesinin Gençlik Haftası etkinliklerini dolu dolu kutladı. Öğrenciler yaptığı resim sergisi beğeniye sunuldu; ardından okul bahçesinde hazırlanan oyun alanında gençler doyasıya eğlendi.
Didim Anadolu Lisesi 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla okulda Festival tadına etkinliklere ev sahipliği yaptı. Didim Belediyesinin katkıları ve sponsorların destekleriyle Okul İdaresi tarafından hazırlanan Gançlik Haftası festivali etkinlikleri okul bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı İskender Yönden, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş, İlçe Milli Eğitm Müdürü Emrah Turgut, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Ulusoy, Okul Müdürü Sait Aydın , öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törene geçildi.
Etkinlikte öğrencilere seslenen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay tüm öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Bayramını kutlarken, Ulu Önder Atatürk'ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini hatırlatarak, tüm gençlerin bayramını kutladı.
Konuşmaların ardından Okul Müdürü Sait Aydın, Başkan Atabay ile sponsor firmalara destek ve katkıları için teşekkür plaketi ile çiçek takdim etti. Ardından İlçe Kaymakamı Yönden ve Başkan Atabay öğrenciler tarafından yapılan resim sergisinin kurdelasını kesip resimleri inceledi. Ardından öğrenciler için hazırlanan oyun alanları gezerek öğrencilerin yaptıkları etkinlikleri takip ettiler.
(HÇ-MB-Y)

19.05.2017 11:42:13 TSI
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