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Osmaneli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 12:50
Osmaneli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Osmaneli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

(Fotoğraflı)

Zuhal Zengin
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.
İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şener Öner tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Daha sonra kutlamalar Şehitler Parkı yanındaki futbol sahasında devam etti. Burada bir konuşma yapan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şener Öner, 19 Mayıs'ın sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı olmadığını, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adı olduğunu söyledi. "19 Mayıs gençlik, gençliğin ise gelecek demektir" diyen Öner, şunları kaydetti:
"Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan "milli egemenlik" ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Unutmayınız ki sizler Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız. Unutmayınız ki her 19 Mayıs'ta, Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız, rengini, siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Sözde değil, bu özde duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve bu Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.
Konuşmadan sonra lise öğrencilerinin düzenlemiş oldukları gösteriler sunuldu, şiirler okundu halk oyunları oynandı. 1308 Osmaneli Spor Kulübünün tekvando ve güreş gösterileri sergilendi. İlçedeki okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyelerinin takdim edilmesi ile kutlamalar sona erdi.
Kutlamalara, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, Garnizon Komutanı Serkan Ardıç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yalçın Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, İl Genel Meclis üyeleri Hakan Özkan ve Orhan Uğur, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
(ZZ-KÇ)

19.05.2017 12:50:28 TSI
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