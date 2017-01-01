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Kilis'te ADD ve CHP'den alternatif çelenk sunma töreni



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından alternatif çelenk sunma töreni düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ADD ile CHP 12.00'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak İstiklal Marşı okudu. Çelenk koyma törenine CHP İl Başkanı Abidin Uslu, CHP Merkez İlçe Başkanı Talat Kurt ile ADD Kilis Şube Başkanı Mehtap Okatan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

(MAD-SD-Y)



19.05.2017 12:55:03 TSI

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