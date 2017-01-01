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Ordu'da 19 Mayıs salonda kutlandı



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yağmur nedeniyle salonda kutlandı.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen program saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından 15-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası kapsamında yapılan judo ve voleybol müsabakalarında dereceye giren sporculara ve takımlara kupa ve madalyalarını Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Burak Mindivanlı takdim etti.

Madalya töreninin ardından program wushu, tekvando, judo, boks ve karate branşlarında sporcuların yaptığı gösterilerle devam etti. Kutlama programı Fatih Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan halk müziği şöleni ile sona erdi.

Kutlamalara Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Altınordu İlçe Emniyet Müdürü Erol Boyraz, Altınordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Boztepe, Altınordu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Burak Mindivanlı, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

(MAK-SLH-Y)



19.05.2017 13:08:13 TSI

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