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Şaphane'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kütahya'nın Şaphane ilçesinde törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra çelenk koyma töreni sona erdi.

Kutlamalara hava Muhalefeti nedeniyle Şaphane Sinema salonunda devam edildi.

Salonda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa Kaymakam Oltan Bayraktar, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, İlçe Eğitim Müdürü Metin Koz, öğretmenler, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin şiir ve türküler okumasıyla başlayan program Anadolu Lisesi öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle devam etti. Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında yapılan sportif ve kültürel faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Şaphane Çok Programlı Lise Müdürü Yavuz Alp Öztürk, "19 Mayıs sadece Türk Milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk Milletinin de çağdaş değerleriyle milliyetler ailesinin içinde yerini almasının adıdır." dedi. (YD-EFE)



19.05.2017 13:38:11 TSI

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