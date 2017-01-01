Fatsa'da 19 Mayıs kutlaması
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Büstü'ne çelenk konulmasıyla başlayan program, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek'in Atatürk Büstü'ne çelenk sunumuyla devam ederken daha sonra protokolün de katılımıyla Gençlik Yürüyüşü yapıldı.
Program daha sonra Dumlupınar İlkokulu bahçesinde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Halil Bekyürek gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı halk müziği dinletisi, halk oyunları gösterisi, şiirlerin okunması, görme engellilerin spor gösterileri ve ödül töreni ile kutlamalar son buldu.
(AA-SLH-Y)
19.05.2017 14:03:32 TSI
NNNN