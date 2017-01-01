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Bayburt'ta 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:40
Bayburt'ta 19 Mayıs coşkusu
Bayburt'ta 19 Mayıs coşkusu

(Fotoğraflı)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.
Törenler Bayburt Ortaokulu bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk töreninin ardından kutlamalara katılan öğrenciler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde bulunan sentetik çim sahada gösterilerini sergiledi. Günün anlam ve önemine binaen Vali İsmail Ustaoğlu'na öğrenciler tarafından buket takdim edildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Karslıoğlu burada yaptığı konuşmada 19 Mayıs 1919'un 98'inci yıldönümünün kutlandığını ifade etti. Büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet edildiğini belirten Karslıoğlu, "Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara aktarmak en başta sizlerin görev ve sorumluluğu olmalıdır." dedi.
Konuşmaların ardından Vali İsmail Ustaoğlu, çeşitli branşlarda derece elde eden öğrencilere hediyelerini verdi. Hava şartlarının el vermemesi nedeniyle Sentetik Çim Sahada başlayan gösterilere Kapalı Spor Salonu'nda devam edildi. Sporcuların gösterilerini sergilemesinin ardından kutlamalar sona erdi.
Kutlamalara Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ve Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Kışla Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
(BK-AT-Y)

19.05.2017 14:40:06 TSI
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