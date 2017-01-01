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Ünye'de 19 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Tüm yurtta olduğu gibi Ordu'nun Ünye ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan çelenk sunma programının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Program kapalı spor salonunda devam etti. Ünye'nin Dünkü Çocukları Derneği bando takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kapalı spor salonundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Arslan Yeşilyurt tarafından "Yaşasaydım Aranızda Olacaktım" adlı şiir, Ünye El Ele Derneği gönüllü gençleri tarafından hazırlanan "kickbox" gösterisi, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "halk oyunları" gösterisi, Ünye Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Deryanur Atabey tarafından "Sakarya Türküsü" şiiri, Denetim Serbestlik Müdürlüğü Ünye Doğa Okulları ve Ünye El Ele Derneği'nin ortaklaşa ve yürüttüğü "Bağımlı Olma Sporcu Ol" adlı proje kapsamında hazırlanan "Sokak Basketbolu", Ünye'nin Dünkü Çocukları Derneği tarafından hazırlanan geleneksel oyunlar ve yarışmaları ile program devam etti.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumları tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde sosyal, kültürel ve sportif alanlarda başarılı olan sporculara madalyaları takdim edildi.

Kutlamalara Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

(HA-SLH-Y)



19.05.2017 15:24:51 TSI

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