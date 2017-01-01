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Van'da muhteşem mezuniyet töreni

19 Mayıs 2017 Cuma, 15:35
Van'da muhteşem mezuniyet töreni
Van'da muhteşem mezuniyet töreni
- Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Abidin Akkuş:
- "Akademiden sportif başarıya, kültürel ve sosyal projelerle dolu dolu bir yıl geçirdik"

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne aldı.
Okulun bahçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen mezuniyet töreni, yoğun ilgi gördü. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün de katıldığı törende konuşan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Abidin Akkuş, yorucu ve başarılı geçen bir yılın sonuna geldiklerini söyledi. Akkuş, "Bu eğitim öğretim yılının başında öğretmen, veli ve öğrenci üçgeninde planlı ve programlı hareket ederek büyük bir başarı elde ettik. Akademiden sportif başarıya, kültürel ve sosyal projelerle dolu dolu bir yıl geçirdik. Öğrencilerimin üstün başarısı ve öğretmen ile velilerimizin büyük fedakarlıklarının meyvelerini aldık ve almaya da devam edeceğiz. Bugün ise başarılı ve zorlu geçen bir yılın sonunda okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimizde hoş bir seda bırakmak için böyle bir tören düzenledik. Mezun olacak olan öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar, herkese iyi eğlenceler dilerim" diye konuştu.
Okulu başarıyla bitiren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kep atma töreniyle devam eden programda; öğrenciler, öğretmenler ve davetliler çalınan müzik eşliğinde kol kola girerek halay çekti.

Öztürk'ten bin TL'lik alışveriş
Resim sergisinin yanında İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından da yılsonu sergisinin açıldığı stantlar da büyük ilgi gördü. Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, beraberindekilerle yılsonu sergisini gezerek, yapılan ürünler hakkında bilgi aldıktan sonra bin TL'lik alışveriş yaptı.
Cemil Öztürk, okulun bahçesinde kurulan 'Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Mezuniyet Hatırası' platformu önünde Okul Müdürü Akkuş ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Mezuniyet töreni, müzik eşliğinde halayların çekilmesiyle son buldu.
(MSA-Y)

19.05.2017 15:35:31 TSI
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