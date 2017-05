YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 15. Kuva-yi Milliye'nin Turnuvasının Şampiyonu belli oldu

BALIKESİR (İHA) - Birlik Gazetesi tarafından bu yıl 15. kez gerçekleştirilen Kurumlar arası Kuva-yi Milliye Halı Saha Futbol Turnuvası'nın finalinde Demircispor'u 2-1 yenen Esen Entegre şampiyon oldu.

Bu yıl 16 takımın katılımıyla Rahmi Kula Anadolu Lisesi bahçesindeki Emine Kula Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuva oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Karşılaşmalarda Fair-Play'in ön planda tutulması bu yıl turnuvaya damga vuran en önemli unsur oldu. Hem takımlar, hem de İl Hakem Komitesi'nin atadığı hakemlerin saha içindeki dostane tutumları sporcu sakatlanmalarının önüne geçti. Vali Ersin Yazıcı'nın başlama vuruşunu yaptığı final karşılaşmasını İlker Meral Yönetti. Nefes kesen bir maç sonucunda Demircispor'u 2-1 yenen Esen Entegre şampiyon olarak mutlu sona ulaşırken Balıkesir Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası takımı ise bu yılın 3.'sü oldu. Turnuvanın ödülleri Gençlik Spor Müdürlüğü halı sahasında düzenlenen törenle dağıtıldı. Ödül töreni öncesinde Birlik Gazetesi adına konuşan Cengiz Güneş, turnuvanın içeriği hakkında bilgiler verdi. Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur tarafından verilirken, şampiyonluk kupasını alan Esen Etegre takımının oyuncularının mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Turnuvada attığı 21 gol ile en çok gol atan 2. İsim olmayı başaran Serkan Turfullu'ya madalya ve krampon takdim edilirken, turnuvada 25 gol atarak Gol Kralı ünvanını kazanan Hamdi Karagöz'e ise Plaket, madalya ve krampon hediye edildi. Turnuvanın en iyi kalecisi ünvanını alan Atatürk Devlet Hastanesi takımının kalecisi Faruk Dağ'a madalya ve kaleci eldiveni hediye edilirken, turnuvanın en yaşlı oyuncusu olan İbrahim Usta&Teknik Şap takımının oyuncusu İlhan Çıtak'a plaket verildi. Turnuvanın en centilmen oyuncusu seçilen Balıkesir Üniversitesi takımı oyuncusu Muhammet Öksüzoğlu'na plaketini Vali Ersin Yazıcı verdi. Turnuvanın en centilmen takımları olan Balıkesir Berberler ve Kuaförler Odası takımı ile BEST A.Ş. Takımı'na plaketler verilirken, Balıkesir Berberler ve Kuaförler Odası adına ödülü Oda Başkanı İbrahim Demirer alırken, BEST A.Ş. Takımı adına ödülü Nail Dolu'ya verildi. Turnuvanın 3'ncülük kupasını Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un ellerinden alan Balıkesir Berberler ve Kuaförler Odası Takım Kaptanı Hamdi Karagöz ve arkadaşları kupayı Oda Başkanı İbrahim Demirer'e hediye ettiler. Turnuvanın 2'ncisi olan Demircispor final maçını kaybetmenin üzüntüsüyle birlikte 2'nci olmanın heyecanını aynı anda yaşayan takım oldu. Turnuvanın başından sonuna kadar oynadıkları tüm maçları kazanan Esen Entegre Takımı şampiyonluk kupasını alırken; şampiyonluğun mutluluğunu gönüllerince kutladılar.

Turnuvanın ödül törenine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Karesi Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sagay başta olmak üzere bir çok oda başkanı ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

