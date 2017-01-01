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Adilcevaz'da kaligrafi sergisi ve müzik dinletisi



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, kaligrafi sergisi ve müzik dinletisi programı düzenledi.

Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezinin konferans salonunda düzenlenen programa Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mutlu Çakmak, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, Aydınlar Belde Belediye Başkanı Arif Tusun, Bitlis Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Ali İhsan Körpe, Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, kamu kurum amirleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaligrafi sergisinin açılışının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumunun yapmış olduğu çalışmaların sunum gösterisiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş, yurdun faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgilere verdi.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Bitlis Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Ali İhsan Körpe'ye kaligrafi sanatından isimlerinin yazılı olduğu plaket takdiminin ardından, Bitlis Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Ali İhsan Körpe kısa bir konuşma yaparak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, mahalli sanatçılardan Burak Karahan ve arkadaşlarının eşliğinde, öğrenciler tarafından üç farklı dilde hazırlanan müzik dinletisinin ardından sona erdi.

(MSA-Y)



19.05.2017 16:04:16 TSI

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