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Selçuk Üniversitesinde Türkçe Şöleni

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:57
Selçuk Üniversitesinde Türkçe Şöleni
Selçuk Üniversitesinde Türkçe Şöleni

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (SÜ-TÖMER) düzenlenen 2016-2017 Öğretim Yılı Türkçe Şöleni'nde buluştu. Filistin, Kosova, Cezayir, Makedonya, Arnavutluk, Kazakistan, Pakistan, Kamerun, Kolombiya, Bangladeş başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Türkçe şarkı, türkü, şiir seslendirdi, hazırladıkları aşık atışması, skeç, halkoyunları gösterileri ve Türkiye izlenimleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkçe Şöleni'ne Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, SÜ-TÖMER olarak 4'üncü yılda öngörülen hedeflere adım adım ulaşıldığını, başlangıçta 60 öğrenciyi mezun eden merkezin, bu yıl 350'ye yakın yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe öğrettiğini ifade etti. Bu sayının artması için de gerekli planlamaları gerçekleştirmekte olduklarını söyleyen Doç. Dr. Aşcı, "2016-2017 öğretim yılında çeşitli il ve ilçelere oryantasyon gezileri düzenlenmiş, Türkçe öğrenen öğrencilere Türk insanı veya Türk kültürü de tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin önemli kültür ve turizm merkezlerine geziler düzenlenmiştir. Konya merkez ve ilçelerini tanıtma amacıyla düzenlediğimiz gezilerde Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ve Akşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bunun yanında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uygulama ve Araştırma Merkezimiz iş birliğiyle Avrupa Birliği'nin fonladığı, Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretecek 103 öğretmene Türkçe'nin nasıl öğretilmesi gerektiğine dair eğitimler de verilmiştir. Bu iş merkezimiz için önemli bir prestij arz etmektedir. Konya ve üniversitemizin tanıtımında ciddi katkısı olacağını düşündüğümüz her etkinlikte, SÜ-TÖMER olarak yer almaya hazırız" diye konuştu.
"Üniversite olarak sizler için her türlü desteğe hazırız"
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka da, SÜ-TÖMER'in başarılı bir yıl eğitim-öğretim yılı geçirdiğini belirterek, "Hem Türkçe öğretimi, hem şehrin tanıtımı, hem sivil toplum kuruluşlarıyla bütünleşme. Gerçekten üniversite dediğimiz bu. Ufuk Deniz hocamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Selçuk Üniversitesi büyük bir üniversite. Konya güzel bir şehir. Konya bir başkent. Biliyorsunuz bir başkent, her zaman başkenttir. Selçuklu'nun hoşgörüsü, Osmanlı'nın bütünleştiriciliği, her ikisinin bilimselliğini bünyesine toplamış, girişimcilikte Türkiye 6'ncısı, genel sıralamada Türkiye 12'ncisi olmuş, giderek başarısı artan, fakülteleri artan, son derece güzel, son derece başarılı girişimlere kendisini adamış olan bir üniversite. Sizlerin de bu üniversitede, bu üniversite bünyesinde yer almanız bizleri son derece mutlu etmekte. Baktığınız zaman son derece başarılı, son derece gelişmiş bir üniversiteye geldiğinizi göreceksiniz. Bundan sonraki eğitim hayatınızda bunu, özellikle bilimsel alana geçtiğinizde hissedeceğinizden eminim. Bu süreç içerisinde sizlere yine aynı şekilde TÖMER'de olduğu gibi daha fazlasıyla elimizden gelen her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının ardından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka'ya Filistinli öğrenci Abrar tarafından resminin yer aldığı tablo hediye edildi.
Öğrenciler Türk kültürüne özgü örnekler sundu
Sonrasında, Madagaskarlı öğrenci Luva, "Bulutlara esir olduk" şarkısını, Afganistanlı öğrenci Fatma "Eledim eledim asker eyledim" ve "Yüce dağlar olmasaydı" adlı türküleri seslendirdi. Türkülere, Özbekistan, Sudan, Malavi, Kenya, Kamerun uyruklu öğrenciler eşlik etti. Etiyopya, Moğolistan, Suriye, Pakistan, Cezayir, Gine, Irak, Komorlar ve Nijer uyruklu öğrencilerce hazırlanan "Zeybek" oyununun sahnelenmesinin ardından, Arnavut öğrenci Denis tarafından Şair Arif Nihat Asya'nın "Dua" şiiri okundu. Sonrasında, Endonezya, Özbekistan, Sudan, Yemen, Çad, Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Tacikistan, Etiyopya, Hayti, Mali ve Bangladeş uyruklu öğrenciler, Türkiye izlenimlerini paylaştı. Şölende, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut'un "Filistin'in Yetim Çocukları" adlı şiiri, Filistinli öğrenci Haya tarafından seslendirildi. Şölen kapsamında, öğrenciler, Türkçe şarkı ve şiirler seslendirdi, hazırladıkları aşık atışmaları, skeç ve halkoyunları gösterileriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
(İHA-FM-Y)

19.05.2017 16:57:50 TSI
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